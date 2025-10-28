Multi від Мінфін
28 жовтня 2025, 19:45

Банки запровадять ліміти на операції для осіб з «реєстру дропів»: НБУ визначить обмеження — законопроєкт

Банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані застосовувати спеціальні ліміти на платіжні операції та обмежувати кількість рахунків для клієнтів, внесених до нового «реєстру дропів». Аналогічні обмеження, зокрема на обсяги прийому платежів (еквайрингу), діятимуть і для торговців, що потраплять до цього реєстру. Розмір усіх лімітів визначатиме Національний банк України. Такі норми містить законопроєкт про створення «реєстру дропів», внесений до Верховної Ради 28 жовтня.

Банки та інші фінансові установи будуть зобов'язані застосовувати спеціальні ліміти на платіжні операції та обмежувати кількість рахунків для клієнтів, внесених до нового «реєстру дропів».

Обов'язкові обмеження для фігурантів реєстру

Законопроєкт, розроблений депутатами спільно з НБУ, передбачає створення «реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю». Банки будуть вносити до нього дані про виявлених «дропів» та компанії, що використовували міскодинг.

Ключовим наслідком потрапляння до реєстру стане обов'язкове застосування обмежень з боку всіх надавачів платіжних послуг (банків, платіжних систем, операторів електронних гаманців):

Для фізичних осіб («дропів»):

  • Будуть встановлені ліміти на проведення платіжних операцій.
  • Діятиме обмеження на кількість платіжних карток, поточних рахунків та електронних гаманців, які можна відкрити в одного постачальника послуг.

Для торговців (бізнесу):

  • Також застосовуватимуться ліміти на проведення платіжних операцій.
  • Будуть введені обмеження на обсяги операцій еквайрингу (прийому карткових платежів).

Розмір усіх цих лімітів (як для фізичних осіб, так і для торговців) визначатиме Національний банк України. Банки будуть зобов'язані перевіряти клієнтів за реєстром та автоматично застосовувати відповідні обмеження.

Нагадаємо, що 28 жовтня група народних депутатів внесла законопроєкт про «реєстр дропів».

Контекст

Встановлення обов'язкових лімітів на операції та кількість рахунків для осіб і компаній з «реєстру дропів» є прямим ударом по інфраструктурі тіньових фінансових потоків. Якщо раніше банки могли застосовувати (або не застосовувати) певні обмеження на власний розсуд в рамках фінмоніторингу, то тепер це стане їхнім прямим обов'язком з чітко визначеними НБУ параметрами.

Це робить схеми з використанням «дропів» та міскодингу значно менш привабливими та складнішими в реалізації. Обмеження на обсяги еквайрингу для недобросовісних торговців також прямо б'є по їхній здатності приймати великі обсяги «сірих» платежів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
28 жовтня 2025, 20:01
#
🤣🤣🤣
Навіщо паритись з реєстром і т.п., зараз половина супермаркетів торгує на одній касі з 2 ФОП, а на касі що рядом теж 2 ФОП причому вже інші. Вже попадались навіть ті шо: «у вас буде 3 оплати». 🤑
Дропів вони шукають 🤡.
