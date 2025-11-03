Золото за два тижні після історичного піку в районі $4350 за унцію знову опустилося нижче за $4000. Про це пише Bloomberg.
Золото впало до $4000 через скасування податкових стимулів у Китаї
► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Причина падіння
Безпосередньою причиною є скасування владою Китаю з 1 листопада важливого податкового стимулу — повного відшкодування ПДВ при купівлі золота рітейлерами в неінвестиційних цілях на Шанхайській біржі золота.
Тепер вони зможуть відшкодовувати лише 6% замість 13%. Це, очевидно, підвищить ціни і знизить попит на ювелірне золото в Китаї: котирування деяких ювелірних компаній країни падали більш ніж на 10%.
Читайте також: Чому інвестори скуповують золото і не можуть зупинитися
Корекція до важливого психологічного порога — саме те, на що чекали учасники ринку. Однак з початку року золото все одно подорожчало більш ніж на 50%, а середньорічна ціна перевищила немислимі ще нещодавно $3200.
Більшість фундаментальних факторів зростання продовжують діяти, включаючи скуповування центробанками та втечу інвесторів в актив-притулок.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 2025 рік проходить під знаком ралі золотих цін: золото неодноразово оновлювало історичні максимуми, обганяючи прибутковість акцій.
У середині жовтня спот-ціна пробила 4 200 $ за тройську унцію на тлі шатдауну уряду США, що триває, ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм і ставок на подальше зниження відсоткових ставок ФРС.
Інвестиційний трамплін
Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.
Коментарі