Золото впало до $4000 через скасування податкових стимулів у Китаї

Золото за два тижні після історичного піку в районі $4350 за унцію знову опустилося нижче за $4000. Про це пише Bloomberg.

Причина падіння

Безпосередньою причиною є скасування владою Китаю з 1 листопада важливого податкового стимулу — повного відшкодування ПДВ при купівлі золота рітейлерами в неінвестиційних цілях на Шанхайській біржі золота.

Тепер вони зможуть відшкодовувати лише 6% замість 13%. Це, очевидно, підвищить ціни і знизить попит на ювелірне золото в Китаї: котирування деяких ювелірних компаній країни падали більш ніж на 10%.

Корекція до важливого психологічного порога — саме те, на що чекали учасники ринку. Однак з початку року золото все одно подорожчало більш ніж на 50%, а середньорічна ціна перевищила немислимі ще нещодавно $3200.

Більшість фундаментальних факторів зростання продовжують діяти, включаючи скуповування центробанками та втечу інвесторів в актив-притулок.

Раніше «Мінфін» писав, що 2025 рік проходить під знаком ралі золотих цін: золото неодноразово оновлювало історичні максимуми, обганяючи прибутковість акцій.

У середині жовтня спот-ціна пробила 4 200 $ за тройську унцію на тлі шатдауну уряду США, що триває, ескалації напруженості у відносинах між США і Китаєм і ставок на подальше зниження відсоткових ставок ФРС.

