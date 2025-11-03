Multi від Мінфін
3 листопада 2025, 8:58

«Тепла зима»: Хто отримає допомогу від держави

Президент анонсував пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими. У цьому пакеті — програма Мінсоцполітики «Тепла зима», йдеться у повідомленні міністерства.

Президент анонсував пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що передбачає підтримка

«Ми хочемо, щоб кожен українець, що перебуває у складних життєвих обставинах, мав змогу пережити холодний сезон із базовим комфортом. Теплий одяг, взуття, лікарські засоби — саме на це можна буде витратити допомогу», — йдеться у повідомленні.

Кошти надходитимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Хто отримає допомогу

  • діти під опікою чи піклуванням, у тому числі з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ;
  • люди з інвалідністю I групи серед ВПО;
  • діти із малозабезпечених сімей;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Читайте також: До 6 500 гривень допомоги: Уряд розкрив деталі «Зимової підтримки»

Зимова підтримка українців

Уже в грудні 2025 року в Україні стартує новий пакет «Зимової підтримки». У межах програми громадяни отримають разову фінансову допомогу — 1 000 або 6 500 гривень, залежно від категорії отримувачів.

Для всіх громадян, які звернуться за допомогою у грудні, пропонується виділити 1 000 гривень. Цю суму можна буде використати на ширший спектр товарів і послуг, включаючи проїзд, ліки та інші напрямки, за списком, подібним до того, що діяв минулого року.

Нагадаємо, 1 листопада, президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити та підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти вже у грудні 2025 року.

Серед нових ініціатив — програма транспортної підтримки «УЗ-3000». Ця програма дозволить українцям безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко пізніше заявила, що уряд визначив пріоритетні напрями і компоненти на нараді із президентом України.

Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Нагадаємо

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

