Coinbase веде переговори про купівлю BVNK за $2 мільярди для посилення позицій на ринку стейблкоїнів

Американська криптовалютна біржа Coinbase перебуває на завершальній стадії переговорів щодо придбання стартапу BVNK, який спеціалізується на інфраструктурі стейблкоїнів. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією.

Потенційна угода оцінюється приблизно в $2 мільярди і очікується, що вона буде завершена наприкінці цього або на початку наступного року.

Інтерес Coinbase до стейблкоїнів

Придбання BVNK відповідає стратегії Coinbase, спрямованій на диверсифікацію доходів за межами традиційних комісій за торгівлю. Згідно з листом акціонерам, майже 20% доходів біржі у третьому кварталі надійшло від операцій зі стейблкоїнами.

Coinbase активно працює над розширенням використання стейблкоїна USDC, у якому компанія ділить дохід з емітентом Circle.

Доходи Coinbase від стейблкоїнів:

Створена у 2021 році, британська платформа BVNK дозволяє мерчантам приймати платежі, у тому числі в стейблкоїнах.

Інтеграція платформи BVNK може допомогти Coinbase створити більш досконалий банківський досвід наступного покоління, побудований на основі стейблкоїнів.

Представник Coinbase відмовився від коментарів, заявивши, що компанія «не коментує чутки чи припущення».

Активність на ринку стейблкоїнів

Якщо угода буде завершена, вона стане однією з наймасштабніших у сфері стейблкоїнів після ухвалення у липні першого федерального законодавства США, що регулює ці активи.

Зараз багато гравців — від традиційних банків до емітентів платіжних карток Visa та Mastercard — активно експериментують із технологією блокчейн, щоб зробити фінансові платежі швидшими та дешевшими.

Варто зазначити, що Coinbase Ventures (венчурний підрозділ біржі) вже є інвестором BVNK, а серед інших інвесторів стартапу — Citi Ventures та Visa.

