Coinbase інвестує в індійську криптобіржу CoinDCX

Coinbase Global Inc заявила у вівторок увечері, що інвестувала в криптовалютну біржу CoinDCX, зазначивши, що ця інвестиція спрямована на розширення своєї присутності в Індії та Близькому Сході, пише investing.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Coinbase повідомила у своєму блозі, що Індія та Близький Схід «відіграють велику роль у майбутньому криптовалют», і що її інвестиції в CoinDCX, яка є великим гравцем у цих регіонах, спрямовані на те, щоб скористатися цим бумом.

Coinbase не розкрила суму своїх інвестицій.

Контекст

Повідомлення, що з'явилися раніше цього року, показали, що Coinbase вела переговори про придбання CoinDCX, особливо після того, як остання постраждала від хакерської атаки на суму $44 мільйона. Очікувалося, що угода оцінить CoinDCX менш ніж $1 мільярд.

Coinbase отримала дозвіл на надання послуг з торгівлі криптовалютами в Індії раніше 2025 року. Але біржа значною мірою відставала таких конкурентів, як Binance, в освоєнні великого індійського ринку криптовалют після невдалого запуску на початку 2022 року.

Індія лідирує у світі за впровадженням криптовалют: за даними CoinLedger, до 2024 року в країні налічувалося майже 119 мільйонів власників криптовалют.