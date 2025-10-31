Російська пропаганда поширює фейк про «українських біженців, які пограбували Лувр»

Російські пропагандистські ресурси запустили нову дезінформаційну кампанію, поширюючи фейк про нібито затримання французькою поліцією двох українських біженців за крадіжку цінностей із музею Лувр у Парижі. Центр протидії дезінформації спростовує цю інформацію.

Фотографії з Польщі, а не з Франції

Зазначається, що в публікаціях використовуються справжні фотографії, але вони не мають жодного стосунку до Лувру чи Франції.

Фактична невідповідність:

Місце затримання: Знімки, які поширює пропаганда, насправді зроблені у Польщі.

Причина затримання: Чоловіків на фото було затримано за спробу крадіжки трактора, а не за пограбування музею.

Докази на фото: На світлині чітко видно польську поліцейську форму з написом POLICJA, а не французьку, на якій має бути зазначено Police Nationale.

Жоден французький правоохоронний орган чи медіа також не повідомляв про подібне «затримання українців за пограбування Лувру».

Мета кампанії

У Центрі протидії дезінформації заявили, що такі дезінформаційні кампанії мають єдину мету — дискредитувати українських біженців у Європі та створити стійкий негативний образ українців.

Раніше ворожа пропаганда поширювала неправдиві історії, зокрема, про нібито українця, який зламав стілець Ван Гога, інкрустований кристалами Swarovski, у музеї Palazzo Maffei у Вероні.

Пограбування Лувру

«Мінфін» писав, що один із найбільших і найвідоміших музеїв світу — Лувр — було пограбовано в неділю, 19 жовтня.

Вісім королівських коштовностей, викрадених з Лувру, включно зі знаменитим діамантовим бантом імператриці Євгенії, офіційно оцінюють у 88 мільйонів євро.

Однак експерти стверджують, що продати їх на чорному ринку практично неможливо, а їхня реальна вартість при спробі розібрати їх на частини буде мізерною.