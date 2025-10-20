У Парижі пограбували Лувр: музей тимчасово закрили

Один з найбільших і найвідоміших музеїв світу Лувр у неділю, 19 жовтня, був пограбований, через що закриється для відвідувачів.

Деталі

«Вранці, 19 жовтня, під час відкриття Лувру сталося пограбування», — написала міністерка культури Франції Рашіда Даті у X. Вона наголосила, «повідомлень про постраждалих немає».

Грабіжники із бензопилами

На сторінці Лувру в X повідомили, що сьогодні музей «залишатиметься закритим з виняткових причин».

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Джерела агенції AFP уточнили, що до музею вдерлися грабіжники з бензопилами та викрали ювелірні вироби. Подія сталося між 9:30 та 9:40 ранку.

За даними джерела агенції в поліції, грабіжники під'їхали на скутері, озброєному невеликими бензопилами, та використали вантажний підйомник, щоб дістатися до кімнати, яку обрали для пограбування.

Видання RFI пише, що злочинці потрапили до будівлі з боку набережної Сени, де проводяться ремонтні роботи. Вони пробралися до галереї Аполлона на другому поверсі, де зберігалися коштовності. Викрадені вироби належали до колекції Наполеона. Це намисто, брошка, тіара та інше. Сума збитку оцінюється.

Лувр у Парижі є одним із найбільших і найвідоміших музеїв світу. Музей відкрили у 1793 році, а спочатку Лувр був королівським палацом. У музеї зберігається понад 35 тисяч творів мистецтва.