22 жовтня 2025, 18:32

Вкрадені коштовності з Лувру вартістю €88 млн майже неможливо продати — експерти

Вісім королівських коштовностей, викрадених три дні тому з Лувру, включно зі знаменитим діамантовим бантом імператриці Євгенії, офіційно оцінюють у €88 мільйонів. Однак експерти стверджують, що продати їх на чорному ринку практично неможливо, а їхня реальна вартість при спробі розібрати їх на частини буде мізерною. Про це повідомляє Bloomberg 22 жовтня.

Вісім королівських коштовностей, викрадених три дні тому з Лувру, включно зі знаменитим діамантовим бантом імператриці Євгенії, офіційно оцінюють у €88 мільйонів.

«Спалені» скарби

Пограбування в стилі «Одинадцяти друзів Оушена» отримало надзвичайний розголос, що, за словами експертів з арт-ринку, миттєво робить колекцію «спаленою». Це означає, що предмети стали надто відомими, щоб їх можна було продати або носити публічно. На чорних ринках за такі гучні активи пропонують величезні знижки.

Альтернатива — перетворити на брухт

Інший шлях для злодіїв — знищити історичну цінність, розібравши вишукані прикраси на матеріали: близько 9000 дрібних і великих каменів та золото. За словами прокурора Парижа Лори Беккуо, вартість окремих каменів не дорівнюватиме офіційній оцінці у €88 млн.

Золото легко переплавити. До того ж його ціна зросла майже на 60% цього року. З дорогоцінними каменями — діамантами, смарагдами та сапфірами — складніше. Їх можна ідентифікувати за розміром та вагою. За словами менеджера лондонського Реєстру втрат мистецтва Шарлотти Чемберс-Фара, щоб обійти це, камені можна демонтувати, переогранити та зібрати в нові прикраси, щоб зробити їх «майже невпізнанними».

Скільки коштують «запчастини»?

Тобіас Кормінд, керуючий директор ювелірної компанії 77 Diamonds, оцінив вартість усіх викрадених дорогоцінних каменів лише у £10 мільйонів ($13,4 млн). Він зазначив, що значна частина цієї суми припадає на чотири великі діаманти в одній із викрадених брошок.

«Можливо, хтось зараз заплатить десяту частину ринкової вартості, візьме їх і, якщо може собі дозволити, триматиме десять років, а потім повільно почне розбирати», — вважає Кормінд.

Роб ван Берден, експерт з діамантів з Антверпена з 45-річним досвідом, ще більш скептичний, заявляючи, що вартість брухту — це «дуже невеликі гроші».

Історія викрадених коштовностей

Хоча міністр юстиції Франції назвав скарби «безцінними», багато з них мали цілком конкретну ціну.

  • Діамантовий бант імператриці Євгенії: Лувр придбав його у 2008 році за €6,72 млн ($7,8 млн) під час приватної угоди, перехопивши лот перед аукціоном Christie’s. 121 роком раніше, у 1887, його продали на аукціоні всього за 42 200 французьких франків (близько €85 000 на той час).
  • Смарагдове намисто та сережки імператриці Марії-Луїзи: Музей придбав у 2004 році у барона Елі де Ротшильда.
  • Тіара імператриці Євгенії: Була продана на аукціоні Sotheby's у 1992 році за понад $1 млн, після чого її подарували Лувру.
  • Інші предмети: Сапфіровий набір королеви Марії-Амелії та королеви Гортензії був придбаний у 1985 році, а найстаріший експонат, брошка-релікварій, потрапив до колекції ще у 1887 році.

Версії: від «на замовлення» до «невдалої роботи»

Поліція Франції намагається знайти коштовності до того, як їх знищать. Минулого місяця схожа історія в Єгипті закінчилася трагічно: 3000-річний золотий браслет, вкрадений з музею в Каїрі, був переплавлений.

Експерт Роб ван Берден припускає, що крадіжка, швидше за все, була «на замовлення». «Вони завжди кажуть, що де б не вкрали діамант… він опиниться в Антверпені. Але я не думаю, що хтось захоче обпекти пальці на чомусь такому гарячому», — сказав він.

Водночас є сумніви у професійності банди. Під час пограбування злодії залишили недоторканим легендарний 140-каратний діамант «Регент» і навіть впустили корону з понад 1000 діамантів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
