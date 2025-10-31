Індія відновлює закупівлі російської нафти через непідсанкційні організації

Найбільший нафтопереробний завод Індії, Indian Oil Corp (IOC), придбав п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні від організацій, які не перебувають під санкціями. Про це заявили трейдери, зазначивши, що Індія відновлює закупівлі попри тиск з боку Вашингтона, повідомляє Reuters.

Минулого тижня США розширили санкційний список, включивши до нього «Роснефть» і «Лукойл» — дві найбільші нафтові компанії росії. Цей крок є частиною зусиль Вашингтона, спрямованих на посилення тиску на Москву для припинення війни проти України.

Реакція ринку та позиція IOC

Після оголошення нових американських санкцій багато індійських нафтопереробних заводів, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd та Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти.

Однак фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що його компанія продовжить купувати російську нафту, якщо партії відповідатимуть міжнародним санкціям.

Повідомляється, що IOC придбала близько 3,5 мільйона барелів сорту ESPO (нафта з далекосхідного порту Козьміно) за ціною, близькою до котирувань сорту Dubai, для доставки у східний порт Індії в грудні. При цьому продавці партій не називаються.

Раніше IOC була змушена скасувати сім-вісім вантажів російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони постачалися дочірніми компаніями підсанкційних організацій.

Дисконти

Санкції, запроваджені ЄС, Великою Британією та США, змусили росію продавати свою нафту зі значними знижками. За останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

Сорт ESPO, який традиційно постачався переважно до Китаю, останнім часом став доступнішим для Індії. Попит з боку китайських державних НПЗ знизився після санкцій, а незалежні китайські заводи вичерпали свої імпортні квоти. У результаті ціна на ESPO впала, що зробило його привабливим для індійських покупців.

«Мінфін» писав, що трейдери, які продають російську нафту, почали вимагати від державних нафтопереробних заводів (НПЗ) Індії оплату в китайських юанях.