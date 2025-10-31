Індія відновлює закупівлі російської нафти через непідсанкційні організації

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 жовтня 2025, 13:47

Індія відновлює закупівлі російської нафти через непідсанкційні організації

Найбільший нафтопереробний завод Індії, Indian Oil Corp (IOC), придбав п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні від організацій, які не перебувають під санкціями. Про це заявили трейдери, зазначивши, що Індія відновлює закупівлі попри тиск з боку Вашингтона, повідомляє Reuters.

Індія відновлює закупівлі російської нафти
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Минулого тижня США розширили санкційний список, включивши до нього «Роснефть» і «Лукойл» — дві найбільші нафтові компанії росії. Цей крок є частиною зусиль Вашингтона, спрямованих на посилення тиску на Москву для припинення війни проти України.

Реакція ринку та позиція IOC

Після оголошення нових американських санкцій багато індійських нафтопереробних заводів, включаючи Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd та Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти.

Однак фінансовий директор IOC Анудж Джайн раніше заявляв, що його компанія продовжить купувати російську нафту, якщо партії відповідатимуть міжнародним санкціям.

Повідомляється, що IOC придбала близько 3,5 мільйона барелів сорту ESPO (нафта з далекосхідного порту Козьміно) за ціною, близькою до котирувань сорту Dubai, для доставки у східний порт Індії в грудні. При цьому продавці партій не називаються.

Раніше IOC була змушена скасувати сім-вісім вантажів російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони постачалися дочірніми компаніями підсанкційних організацій.

Дисконти

Санкції, запроваджені ЄС, Великою Британією та США, змусили росію продавати свою нафту зі значними знижками. За останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

Сорт ESPO, який традиційно постачався переважно до Китаю, останнім часом став доступнішим для Індії. Попит з боку китайських державних НПЗ знизився після санкцій, а незалежні китайські заводи вичерпали свої імпортні квоти. У результаті ціна на ESPO впала, що зробило його привабливим для індійських покупців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що трейдери, які продають російську нафту, почали вимагати від державних нафтопереробних заводів (НПЗ) Індії оплату в китайських юанях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами