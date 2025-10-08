Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 11:56

Індія повертається до розрахунків в юанях за російську нафту

Трейдери, що продають російську нафту, почали вимагати від державних нафтопереробних заводів (НПЗ) Індії оплату в китайських юанях. Найбільша державна компанія Indian Oil Corp вже здійснила кілька таких платежів, що свідчить про зміну позиції індійського уряду на тлі потепління відносин з Китаєм. Про це повідомляє агентство Reuters 8 жовтня.

Трейдери, що продають російську нафту, почали вимагати від державних нафтопереробних заводів (НПЗ) Індії оплату в китайських юанях.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повернення до юаня: чому це відбувається саме зараз

Перехід державних компаній Індії на розрахунки в юанях є відновленням практики 2023 року. Тоді індійські державні НПЗ вже намагалися платити в китайській валюті, але припинили це через незадоволення власного уряду на тлі загострення політичних відносин з Пекіном. Водночас приватні індійські НПЗ продовжували використовувати юань.

Зараз трейдери вбачають політичне «зелене світло» для повернення до цієї схеми. Сигналами стали нещодавні ознаки покращення індійсько-китайських відносин:

  • Відновлення прямих авіарейсів після п'ятирічної перерви.
  • Візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Китаю минулого місяця — перший за сім років.

Навіщо трейдерам юані: спрощення розрахунків з росією

Для нафтових трейдерів перехід на прямі розрахунки в юанях є значним спрощенням та здешевленням логістики платежів. Раніше їм доводилося отримувати оплату в дирхамах ОАЕ або доларах, конвертувати їх у юані, і лише потім — у рублі для розрахунку з російськими виробниками.

Пряма оплата в юанях дозволяє виключити один дорогий етап конвертації, оскільки китайська валюта легко обмінюється на рублі на московській біржі.

Як дотримуються цінової стелі: ціна в доларах, оплата в юанях

Важливою деталлю є те, що контракти на постачання російської нафти, як і раніше, номіновані в доларах США. Це робиться для того, щоб формально продемонструвати дотримання цінової стелі, встановленої країнами G7.

Однак сам платіж здійснюється в еквівалентній сумі в китайських юанях. Така схема дозволяє одночасно імітувати дотримання санкцій і проводити фінансові операції поза західною банківською системою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
