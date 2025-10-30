Боротьба з лудоманією: Кабмін зобов'язав гральний бізнес контролювати ігрову залежність

Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, яка встановлює обов’язкові вимоги до організаторів азартних ігор. Головна мета нововведення — захист громадян від ігрової залежності (лудоманії). Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Нові вимоги до організаторів ігор

Постанова вперше на нормативному рівні закріплює визначення патологічної та проблемної ігрової поведінки, що дозволить своєчасно реагувати на небезпечні зміни до того, як проблема набуде клінічних ознак.

Організатори азартних ігор тепер зобов’язані:

відстежувати поведінку гравця. Якщо помітять ознаки вираженої залежності — гра для цієї людини зупиняється, але виграш виплачується;

блокувати доступ до акаунта на вимогу гравця. Після цього поповнення його рахунку та подальша участь у грі стануть неможливими;

не допускати гравців до гри без встановлення лімітів часу і витрат, а також контролювати, щоб вони не перевищували визначених меж;

регулярно нагадувати гравцям в особистих кабінетах, скільки вони вже грають і скільки витратили — з можливістю продовжити або зупинити гру;

консультувати щодо ігрової залежності;

інформувати про ризики лудоманії та відповідальну гру в залах та на сайтах.

Заступниця Міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва підкреслила, що нові вимоги є відповіддю на проблему, яка роками залишалася поза системним регулюванням.

«Відтепер організатор не може просто спостерігати, коли людина втрачає контроль. Він зобов’язаний реагувати, припиняти участь гравця… і надати контакти служб, які допоможуть вирішити проблему», — заявила вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українці витратили на азартні ігри у 2024 році майже 160 мільярдів гривень.

Від початку 2024 року реєстр лудоманів зріс у два рази. Наразі в ньому перебуває понад 7,8 тисячі українців.

З 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.