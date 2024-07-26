Реєстр лудоманів зріс у два рази від початку року

Понад 7,8 тисячі українців перебуває у Реєстрі лудоманів. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші пів року 2024. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

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4 585 осіб було включено до реєстру за перші шість місяців 2024 року. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб.

Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб щомісяця.

Рекордним виявився квітень 2024 року, коли до Реєстру було включено 1 041 нову особу.

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб з ігровою залежністю. Більша частина лудоманів потрапили до переліку за перші пів року 2024-го.

За весь час існування переліку з нього було виключено 582 людини, переважна більшість яких — 71% — у 2024 році.

Хто може опинитися в Реєстрі

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках:

самостійно подавши заяву на самообмеження,

за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів,

за рішенням суду.

Переважна більшість громадян — а саме 99% — потрапила до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.

Наразі в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини — зокрема, людей, що грають в онлайн-казино.

Кредитори отримуватимуть інформацію з Реєстру лудоманів

За даними НБУ, з 25 липня бюро кредитних історій, які уклали договори про інформаційну взаємодію з КРАІЛ, матимуть змогу отримати доступ до Реєстру лудоманів.

«Бюро кредитних історій передаватимуть безоплатно кредитодавцям відомості щодо осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та використання ними кредитних коштів для внесення ставок», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в НБУ, це передбачають зміни, зокрема, до закону «Про споживче кредитування», які передбачають заборону укладати договір про споживчий кредит з особами, які включені до Реєстру та які використовували кредитні кошти для внесення ставок.

Також законодавство зобов’язує кредитодавця до укладення договору про споживчий кредит перевірити наявність такої інформації в Реєстрі шляхом звернення до бюро кредитних історій.

Нагадаємо

З 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.