Українці витратили на азартні ігри у 2024 році майже 160 мільярдів

У середньому за січень-листопад 2024 року щомісяця українці витрачали на поповнення гральних рахунків в онлайн-казино по 12,7 млрд грн. У грудні цей показник зріс до 19,4 млрд грн. Якщо порахувати, то сума за рік становить 159,1 млрд грн. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», — зазначив він.

Упродовж року гральний бізнес сплатив до бюджету 16,99 млрд грн податків проти 10,4 млрд грн у 2023-му. Водночас за рік податкове навантаження зменшилося.

«Погана новина — в цілому зменшилось податкове навантаження. Це у відсотках до поповнень (тому оскільки легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні», — наголосив нардеп.

Читайте також: Боротьба з лудоманією: App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що від початку 2024 року реєстр лудоманів зріс у два рази. Наразі в ньому перебуває понад 7,8 тисячі українців.

З 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.