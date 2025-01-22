У середньому за січень-листопад 2024 року щомісяця українці витрачали на поповнення гральних рахунків в онлайн-казино по 12,7 млрд грн. У грудні цей показник зріс до 19,4 млрд грн. Якщо порахувати, то сума за рік становить 159,1 млрд грн. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Українці витратили на азартні ігри у 2024 році майже 160 мільярдів
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«Не все програють (щось же повертається як виграш). Але в цілому це звичайно сумний факт під час війни, що майже 20 млрд грошей витрачають люди на такий тип розваг», — зазначив він.
Упродовж року гральний бізнес сплатив до бюджету 16,99 млрд грн податків проти 10,4 млрд грн у 2023-му. Водночас за рік податкове навантаження зменшилося.
«Погана новина — в цілому зменшилось податкове навантаження. Це у відсотках до поповнень (тому оскільки легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні», — наголосив нардеп.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що від початку 2024 року реєстр лудоманів зріс у два рази. Наразі в ньому перебуває понад 7,8 тисячі українців.
З 25 липня 2024 року фінансовим установам заборонено видавати споживчі кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру.
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