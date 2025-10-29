Nvidia разом з Uber готують запуск найбільшої у світі мережі безпілотних таксі

Технологічний гігант Nvidia та компанія Uber оголосили про стратегічне партнерство. Мета — прискорити створення масштабної мережі автономного транспорту (L4-ready). У рамках цієї співпраці планується, що Uber розширить свій глобальний парк роботаксі та безпілотних служб доставки до 100 000 транспортних засобів, починаючи вже з 2027 року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технологічна основа та платформа

У центрі цього проєкту — нова платформа для розробки автономних авто Nvidia Drive AGX Hyperion 10. Вона включає систему обчислювальних модулів і датчиків, готових до серійного виробництва, які дають змогу будь-якому автомобілю відповідати стандарту автономності рівня L4.

«Роботаксі знаменують початок глобальної трансформації мобільності, роблячи перевезення безпечнішими, чистішими та ефективнішими», — зазначив Дженсен Хуанг, засновник і генеральний директор Nvidia.

Співпраця також передбачає використання програмного забезпечення Nvidia Drive AV та спільної розробки «фабрики даних» для обробки та підготовки масивів даних, необхідних для навчання автономних систем.

Читайте також: Nvidia наближається до історичної оцінки в $5 трильйонів

Трансформація Uber

Партнерство Uber з Nvidia дозволить об'єднати звичайні та безпілотні автомобілі в одну систему. Це допоможе компанії поступово перейти до використання повністю автономних автопарків.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Uber наступного року розпочне тестування безпілотних таксі в Німеччині.

«Мінфін» також писав, що Uber пропонує водіям гранти у розмірі $4 000, щоб стимулювати їхній перехід з бензинових автомобілів на електрокари. Цей крок є частиною амбітної мети компанії досягти 100% поїздок на таких машинах до 2030 року та є прямою реакцією на нещодавнє скасування ключових державних пільг у США.