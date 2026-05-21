21 травня 2026, 15:55

Польська мережа доступного одягу Pepco виходить на український ринок

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco анонсувала плани відкриття більше 600 магазинів до 2030 року, а також відкриття магазинів в Україні. Про це заявив головний виконавчий директор Стефан Борхерт.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вихід на український ринок

«Прискорення економіки магазинів, яке ми спостерігаємо у Західній Європі, дає нам переконання розширювати наші амбіції там, і зараз планується відкриття щонайменше 600 нових магазинів протягом чотирьох років між 2027 та 2030 фінансовими роками, що подвоїть нашу присутність у регіоні. Ми також запускаємо ретельно керований пробний проєкт у вибраних регіонах України, ринку, де Pepco вже має справжню впізнаванність бренду, і який представляє потенційно значну нову можливість зростання для групи з часом», — заявив Борхерт.

Що відомо про мережу

Pepco — польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

Wless
21 травня 2026, 18:56
Цікаво, а де відкриття буде компанії, напевно у давнього друга, міста побратима.
У цьому місті є великий кінотеатр Познань, на цю честь
