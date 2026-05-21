Малозахищені українці зможуть безоплатно отримувати продукти з держрезерву

Лікарні, школи та дитсадки, будинки-інтернати соціально незахищені громадяни зможуть в разі нагальної потреби оперативно та безоплатно отримувати продукти з державних резервів. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 20 травня.

Які продукти надаватимуть

Станом на початок 2026 року в регіонах зберігається близько 14 тис. тонн пшениці державного резерву, яка може бути оперативно використана для цих цілей.

Що дозволяє постанова Кабміну

Ухвалені Урядом зміни до постанови № 328:

дозволять обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації спрямовувати борошно, крупи, макаронні та хлібобулочні вироби, вироблені із зерна зарезервованого на забезпечення нагальних потреб людей у регіонах в умовах воєнного стану.

посилить продовольчу безпеку в регіонах, забезпечить безперервну підтримку соціальної сфери та допоможе оперативно реагувати на виклики воєнного часу й надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Міністерство економіки спільно з Українською федерацією банків продовольства розпочали роботу над впровадженням системи фудбенкінгу — механізму, який дозволить передавати придатні до споживання продукти харчування від бізнесу до соціально вразливих верств населення. Відповідний меморандум вже підписано, а законодавчі зміни планують напрацювати найближчими місяцями.