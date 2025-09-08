Uber наступного року розпочне тестування безпілотних таксі в Німеччині

Компанія Uber та китайський розробник технологій автономного водіння Momenta у понеділок, 8 вересня, оголосили про плани розпочати у 2026 році тестування безпілотних автомобілів четвертого рівня автономності в німецькому Мюнхені. Цей крок є частиною стратегії з розширення своєї присутності на ринку роботаксі на тлі зростаючої конкуренції, пише Reuters.

Партнерство між Uber та Momenta було вперше анонсовано у травні цього року з метою впровадження безпілотних автомобілів на міжнародних ринках за межами США та Китаю.

Технологія четвертого рівня автономності дозволяє автомобілю рухатися без втручання людини у певних, заздалегідь визначених зонах та за певних умов.

Uber активно намагається закріпитися в індустрії роботаксі, укладаючи партнерства з різними компаніями. Серед її партнерів — Waymo (підрозділ Alphabet), виробник електрокарів Lucid та розробник безпілотних систем WeRide. Це відбувається на тлі того, як Tesla також розширює власні сервіси автономних таксі.

Компанія Momenta, зі свого боку, заявляє, що її програмне забезпечення для допомоги водієві вже встановлено на 400 000 автомобілів у рамках партнерства з автовиробниками.