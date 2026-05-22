Транснаціональний автомобільний концерн Stellantis оголосив про масштабну зміну свого стратегічного курсу під керівництвом нового генерального директора Антоніо Філози. Компанія презентувала п’ятирічний план розвитку, який передбачає інвестиції у розмірі 60 млрд євро. Головними стовпами нової стратегії стануть розширення зовнішнього партнерства, фокус на чотирьох ключових брендах та монетизація надлишкових заводських потужностей. Про це повідомляє Reuters.
Stellantis готує масштабне перезавантаження: 60 млрд євро інвестицій і ставка на нові авто
Нова програма розрахована до 2030 року і включає справжній «продуктовий бліцкриг» — випуск 60 нових моделей авто. Концерн відходить від жорсткої та закритої політики попереднього керівника Карлоса Тавареса: Філоза робить ставку на гнучкість, пропонуючи паралельний розвиток класичних ДВЗ, гібридів та електромобілів.
«Наш план абсолютно заземлений у реальність… Його розроблено так, щоб створити всі умови для прибуткового та сталого зростання», — заявив Антоніо Філоза під час виступу перед інвесторами на Capital Markets Day.
Інвестори обережні
Попри амбітні заяви, Волл-стріт відреагувала на презентацію досить стримано — акції Stellantis у Нью-Йорку на закритті практично не змінилися. Інституційні інвестори побоюються високих ризиків виконання плану та тривалого терміну окупності, а також зазначають відсутність чітких сигналів щодо долі менш стратегічних брендів.
Водночас дилерська мережа та ринок палко підтримали розворот Філози у бік доступності. Корпорація планує зосередитися на випуску недорогих, масових моделей, щоб повернути собі частку ринку, втрачену в боротьбі з конкурентами. Зокрема, дилери у США вкрай позитивно оцінили плани щодо випуску нового компактного та бюджетного пікапа.
Ставка на Китай та порятунок від простою заводів
Головна відмінність Філози — глибока інтеграція з партнерами для розділення фінансових витрат на дорогі технологічні розробки (софт та безпілотне водіння). На технологічному полі Stellantis розширює співпрацю з Qualcomm, Applied Intuition та безпілотним стартапом Wayve.
На виробничому полі концерн укладає альянси з китайськими автовиробниками Leapmotor та Dongfeng, а також з індійською Tata Motors і її підрозділом JLR у США. Втім, через жорсткі мита та санкції США проти китайських технологій, автомобілі спільної розробки з КНР постачатимуться виключно в Європу. Для ринку Північної Америки лазівкою можуть стати хіба що Канада та Мексика.
Крім того, Stellantis перетворює свій хронічний мінус — простої та надлишкові потужності європейських та американських заводів — на джерело доходу. Корпорація офіційно відкриває свої фабрики для контрактного складання автомобілів сторонніх брендів за принципом технологічного аутсорсингу.
Нова ієрархія: хто в топі, а кого посунули
Концерн володіє найбільшим у світі портфелем із 14 автомобільних марок, і Філоза запровадив серед них чітку вертикаль:
- 70% усього бюджету та інвестицій буде сконцентровано лише на чотирьох брендах: Jeep, Ram, Peugeot та Fiat, а також на комерційному підрозділі Pro One.
- Такі легендарні, але збиткові марки як Chrysler та Alfa Romeo, втрачають глобальний статус і будуть перепозиціоновані суто як регіональні бренди.
- Бренди Lancia та DS переходять на вузькоспеціалізовані ролі всередині підрозділів Fiat та Citroen.
У межах оптимізації Stellantis спрямує 24 млрд євро безпосередньо у платформи та силові агрегати, розраховуючи вийти на щорічне скорочення витрат у 6 млрд євро до 2028 року. За планом, до 2030 року виручка у Північній Америці має зрости на 25% (з маржинальністю 8−10%), а в Європі — на 15% (із маржою в 3−5%).
