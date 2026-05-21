21 травня 2026, 10:23

Скільки років потрібно працювати, щоб купити 1-кімнатну квартиру в Україні

В середньому українцям потрібно працювати 5−7 років, якщо відкладати на 1-кімнатну квартиру всю місячну зарплату. Про це йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість та OLX Робота.

Де найдоступніші квартири

Найдоступнішими для купівлі 1-кімнатної квартири є міста, що перебувають близько до лінії фронту — ціни на нерухомість тут найнижчі по Україні.

Згідно з аналітикою, у Запоріжжі для накопичення знадобиться близько 2 років. Це найменший показник при медіанній вартості у 661 тис. грн. За 3 роки вдасться накопичити у Херсоні (636 тис. грн) та Миколаєві (856 тис. грн), за 4 роки — у Харкові (1,1 млн грн) та Сумах (1 млн грн).

У низці міст медіанні ціни є більш помірними. Не менше 5 років потрібно відкладати всю місячну зарплату, щоб придбати квартиру у Дніпрі (1,4 млн грн), Кропивницькому (1,3 млн грн), Чернігові (1,5 млн грн) та Хмельницькому (1,8 млн грн), йдеться в дослідженні.

Як зазначають аналітики, накопичувати протягом 6 років доведеться тим, хто хоче стати власником 1-кімнатної квартири в Івано-Франківську (2,2 млн грн), Черкасах (2 млн грн), Полтаві (1,7 млн грн) та Одесі (2,2 млн грн).

У деяких обласних центрах для накопичення медіанної суми купівлі потрібно орієнтовно 7 років, а саме:

  • Одеса (2,1 млн грн),
  • Луцьк (2,4 млн грн),
  • Тернопіль (2,4 млн грн),
  • Рівне (2,5 млн грн),
  • Житомир (2,1 млн грн),
  • Вінниця (2,4 млн грн).

Як йдеться в аналітиці, до четвірки міст, де купівля 1-кімнатної квартири є найменш доступною, увійшли Чернівці (2,5 млн грн) та Львів (3,2 млн грн) — тут знадобиться щонайменше 8 років для накопичення.

Найдорожчими є Київ (3,4 млн грн) та Ужгород (3,3 млн грн): у цих містах потрібно близько 9 років, щоб відкласти достатньо коштів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

crowl
crowl
21 травня 2026, 10:30
Дешево. Я очікував довше
а шо то за квартири за 50к бакссів? Голі стіни? чи вбита бабулями кімната.
Там ше 50к вкласти довести до пуття
korvin29
korvin29
21 травня 2026, 10:39
Цены на квартиры держаться пока есть Є- оселя, а там Европейские деньги, как помощь Европы прекращается или уменьшается, то и цены на квартиры по всей Украине пойдут камнем вниз.
crowl
crowl
21 травня 2026, 11:26
В мріях
сторінку переглядають Alligator22, crowl, korvin29, Бедный папа и 14 незареєстрованих відвідувачів.
