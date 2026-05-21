Виплати, житло, робота: для ВПО запустили єдиний портал підтримки

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати державну підтримку в різних сферах — фінансову допомогу, житло, працевлаштування, медичні та соціальні послуги. Відтепер всі актуальні послуги та підтримки для ВПО та алгоритми отримання допомоги доступні на сайті https://vpo.gov.ua/ . Про це заявив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін 20 травня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Підтримка внутрішньо переміщених осіб у центрі пріоритетів Уряду. Мінсоцполітики фіналізувало відповідно Стратегію, яка має унормувати ряд проблемних питань, зокрема щодо забезпечення ВПО житлом», — наголосив Улютін.

Допомога на проживання

Міністр додав, що внутрішньо переміщені особи, які раніше не отримали допомогу на проживання через перевищення граничного доходу, тепер знову можуть подати заяву на виплати. Це стало можливим після оновлення дохідних критеріїв.

Нагадаємо

Міністерство розширило категорій отримувачів допомоги на проживання, щоб незалежно від доходу родини, діти ВПО отримали щомісячні виплати.