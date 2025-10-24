Uber заплатить водіям по $4000, щоб прискорити перехід на електромобілі

Uber пропонує водіям гранти у розмірі $4000, щоб стимулювати їхній перехід з бензинових автомобілів на електрокари. Цей крок є частиною амбітної мети компанії досягти 100% поїздок на таких машинах до 2030 року та є прямою реакцією на нещодавнє скасування ключових державних пільг у США. Про це пише The Verge.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія змінює свій підхід до електрифікації. Раніше, у 2020 році, Uber заявляв, що не буде безпосередньо платити водіям за перехід на електромобілі. Тепер компанія змінила це рішення, сподіваючись, що прямі виплати допоможуть прискорити впровадження EV.

Причиною зміни політики стало нещодавнє припинення дії федеральної податкової пільги в США, яка становила $7500 на нові електромобілі. Очікується, що це суттєво вдарить по продажах EV і ускладнить водіям Uber перехід на новий транспорт, зберігаючи при цьому свої витрати на належному рівні.

Нова пропозиція Uber має на меті пом'якшити цей удар. Грант у $4000 дорівнює сумі пільги, яка раніше діяла на купівлю вживаних електромобілів.