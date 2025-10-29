Банк Індії повертає золото додому: понад 65% резервів уже всередині країни

Банк Індії тепер тримає понад 65% своїх золотих резервів усередині країни — майже вдвічі більше, ніж чотири роки тому, прискоривши повернення металу після того, як західні країни заморозили резерви росії після початку повномасштабної війни з Україною. Про це пише Bloomberg.

Індія повертає золото

У перші шість місяців фінансового року, що розпочався у квітні, Банк Індії повернув майже 64 тонни золота, йдеться у піврічному звіті щодо валютних резервів, опублікованому у вівторок.

У вартісному вираженні частка золота у загальних резервах на кінець вересня становила 13,92% проти 11,70% на кінець березня. Зазвичай, частину золота Банк Індії зберігає за кордоном — у Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків.

На кінець вересня Банк мав 880 тонн золота, з них 576 тонн — на зберігання всередині країни. Це історичний максимум.

Банк Індії не пояснив причин зсуву, але деякі економісти припускають, що мова може йти про посилення контролю над золотими активами країни після того, як країни G7, включаючи США, та Європейський союз у 2022 році вилучили резерви росії.

За останні чотири роки центробанк Індії репатріював майже 280 тонн золота. Міністр фінансів Нірмала Сітхараман минулого місяця сказала, що Банк ухвалює «дуже зважене рішення» щодо диверсифікації резервів.

«Якщо у нас є можливості для зберігання, чому б не повернути його?» — сказав Гаурава Капур, головний економіст IndusInd Bank Ltd. «Багато центробанків так і роблять», — додав він, зазначивши, що «в такі невизначені часи розумно тримати золото у себе».

Резерви Індії

Банк Індії також входить до найбільших покупців золота у світі, прагнучи знизити залежність від долара США і пов'язаних з ним активів. Він планомірно скорочує портфель трежеріс — процес розпочався ще до того, як Трамп запровадив 50% тарифи проти Індії за закупівлю російської нафти.

Сукупні валютні резерви Індії на 17 жовтня становили $702,3 млрд — четвертий показник у світі.

Чому держави збирають золото?

Причин безліч, але їх можна звести до кількох ключових моментів. По-перше, золото — це резерв довіри.

У періоди нестабільності на ринках чи геополітичних подіях наявність золота дає впевненість. Воно показує, що країна має матеріальні активи, які залежать від рішень інших урядів чи коливань фінансових ринків.

У 2025 році видно, як глобальна економічна невизначеність підштовхує інвесторів до золота, і центральні банки наслідують його приклад. Це, по суті, безпечний притулок, що допомагає диверсифікувати національні портфелі.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», ціна золота впала нижче за ключовий рівень $4000 за унцію, продовжуючи найглибший розпродаж за більш ніж десятиліття. Головною причиною стало зниження попиту на захисні активи на тлі прогресу у торговельних переговорах між США та Китаєм, що дає надію на стабілізацію світової економіки.