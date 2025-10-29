Гендиректор BlackRock вважає криптовалюту та золото «активами страху»

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що інвестори масово переходять до альтернативних активів — дорогоцінних металів і криптовалют — на тлі зростання побоювань щодо збільшення державного боргу в усьому світі. Як повідомляє Bloomberg, Фінк виступив із цією заявою на конференції Future Investment Initiative (FII) в Ер-Ріяді — великому щорічному міжнародному форумі, який часто називають «Давосом у пустелі» через його масштаб і склад учасників.

Активи страху

«Володіння криптовалютними активами чи золотом — це активи страху, — сказав Фінк. — Ви володієте цими активами, бо боїтеся знецінення своїх активів. Ви турбуєтеся про свою фінансову безпеку. Ви турбуєтеся про свою фізичну безпеку».

Ці коментарі прозвучали на тлі зростаючого інтересу інвесторів до так званої «стратегії знецінення» (debasement trade), яка ґрунтується на очікуванні зниження реальної вартості традиційних валют. У її рамках інвестори скорочують позиції в державних облігаціях та в таких валютах, як долар, єна та євро, одночасно нарощуючи вкладення в золото, срібло та криптовалюти.

Термін «знецінення» походить від історичних прикладів, коли правителі, включаючи Генріха VIII та Нерона, розбавляли золоті та срібні монети дешевими металами, наприклад міддю, зауважує Bloomberg.

Незважаючи на це зрушення у настроях, Фінк підкреслив, що США залишаються основним напрямком для інвестицій, навіть незважаючи на часткову фіксацію прибутку та скорочення позицій щодо американських активів на початку року. За його словами, більшість глобальних інвесторів вважають, що США «будуть місцем, де варто зберігати значну частку портфеля протягом наступних 18 місяців».

Як зазначає Bloomberg, Фінк брав участь у панельній дискусії FII разом з іншими представниками Уолл-стріт: зокрема, головою Goldman Sachs Девідом Соломоном та керівником JPMorgan Chase Джеймі Даймоном. Однак, якщо Даймон назвав зростання бюджетних дефіцитів головною проблемою, Фінка, за його словами, найбільше турбує залежність США від іноземних покупців доларових активів.

«Ми, як і раніше, є країною, якій необхідно, щоб 30−35 % усіх продажів казначейських облігацій йшли за кордон, і, на мій погляд, це найбільша проблема на сьогодні, — сказав Фінк. — Нам пощастило, що інвестори хочуть вкладатись у долари США, в економіку США. Але якщо це колись зміниться, наслідки будуть мультиплікативними через залежність від продажу доларових активів іноземцям».

Білл Акман із Pershing Square Holdings своєю чергою зазначив, що ключем до запобігання майбутнім ризикам стане увага до зростання активів. Фінк додав, що активніше залучення приватного капіталу може прискорити зростання економіки США до 3%.

«Я не турбуюся про нашу платоспроможність, хоча хотів би бачити повільніше зростання наших зобов'язань», — сказав Акман.

Як писав раніше «Мінфін», ціна золота впала нижче ключового рівня $4000 за унцію, продовжуючи найглибший розпродаж за понад десятиліття. Головною причиною стало зниження попиту на захисні активи на тлі прогресу в торговельних переговорах між США та Китаєм, що дає надію на стабілізацію світової економіки.