28 жовтня 2025, 12:25

Золото впало нижче $4000 на тлі відновлення попиту на ризикові інвестиції

Ціна золота впала нижче ключового рівня $4000 за унцію, продовжуючи найглибший розпродаж за понад десятиліття. Головною причиною стало зниження попиту на захисні активи на тлі прогресу в торговельних переговорах між США та Китаєм, що дає надію на стабілізацію світової економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна золота впала нижче ключового рівня $4000 за унцію, продовжуючи найглибший розпродаж за понад десятиліття.

Падіння триває

Ціна золота опускалася до позначки $3902 за унцію. Це стало продовженням різкого розвороту минулого тижня, який обірвав стрімке ралі через побоювання, що ринок став «перегрітим». Нагадаємо, лише минулого понеділка золото оновило історичний максимум трохи вище $4380 за унцію.

Надія на торговельну угоду

Каталізатором падіння стали новини про успішні переговори між торговими представниками США та Китаю. Сторони досягли попередньої згоди з низки питань, готуючи ґрунт для фіналізації угоди між президентом Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном на саміті цього тижня. Угода між двома найбільшими економіками світу може послабити економічні ризики та геополітичну напруженість, які раніше підживлювали попит на золото.

Попереднє ралі було викликане так званою «торгівлею на знеціненні» (коли інвестори купують золото через втрату довіри до валют та держборгу) та ставками на зниження відсоткових ставок ФРС США. Це привабило на ринок роздрібних спекулянтів та призвело до стану «перекупленості». Попри поточне падіння, з початку року золото все ще подорожчало більш ніж на 50%, значною мірою завдяки активним закупівлям світовими центральними банками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
