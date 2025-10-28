Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск може залишити свою посаду, якщо акціонери не схвалять новий компенсаційний пакет, який передбачає винагороду у розмірі $1 трлн за десять років, заявила голова ради директорів компанії Робін Денхольм.
Маск покине Tesla, якщо не отримає компенсаційний пакет на $1 трлн
Запропонований радою директорів план має на меті мотивувати Маска залишитися на чолі компанії протягом як мінімум наступних семи з половиною років, написала вона у листі акціонерам.
Зустріч акціонерів, на якій обговорюватиметься винагорода CEO та інші питання, відбудеться 6 листопада.
Збереження Маска як керівника компанії є ключовим фактором для успіху Tesla, зазначила Денхольм. Якщо компенсаційний пакет не буде схвалено, компанія може втратити його «талант і бачення» у період, коли Tesla прагне стати світовим лідером у сфері ШІ та технологій автономного водіння, додала вона.
План винагороди Маска передбачає поетапні виплати як акцій компанії у разі досягнення нею певних орієнтирів як у розмірі капіталізації, і за операційними показниками.
Максимальні виплати передбачені у випадку, якщо ринкова вартість Tesla досягне $8,5 трлн до 2035 року, а скоригована EBITDA зросте до $400 млрд. У цьому випадку Маск отримає близько 12% акцій Tesla на $1,03 трлн.
З початку 2025 року капіталізація Tesla зросла на 12% до $1,5 трлн.
