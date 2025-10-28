Multi від Мінфін
28 жовтня 2025, 13:52

Маск покине Tesla, якщо не отримає компенсаційний пакет на $1 трлн

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск може залишити свою посаду, якщо акціонери не схвалять новий компенсаційний пакет, який передбачає винагороду у розмірі $1 трлн за десять років, заявила голова ради директорів компанії Робін Денхольм.

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск може залишити свою посаду, якщо акціонери не схвалять новий компенсаційний пакет, який передбачає винагороду у розмірі $1 трлн за десять років, заявила голова ради директорів компанії Робін Денхольм.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Запропонований радою директорів план має на меті мотивувати Маска залишитися на чолі компанії протягом як мінімум наступних семи з половиною років, написала вона у листі акціонерам.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Запропонований радою директорів план має на меті мотивувати Маска залишитися на чолі компанії протягом як мінімум наступних семи з половиною років, написала вона у листі акціонерам.

Зустріч акціонерів, на якій обговорюватиметься винагорода CEO та інші питання, відбудеться 6 листопада.

Збереження Маска як керівника компанії є ключовим фактором для успіху Tesla, зазначила Денхольм. Якщо компенсаційний пакет не буде схвалено, компанія може втратити його «талант і бачення» у період, коли Tesla прагне стати світовим лідером у сфері ШІ та технологій автономного водіння, додала вона.

Читайте також: Продаж Tesla в Європі впав на 10,5%, BYD набирає обертів

План винагороди Маска передбачає поетапні виплати як акцій компанії у разі досягнення нею певних орієнтирів як у розмірі капіталізації, і за операційними показниками.

Максимальні виплати передбачені у випадку, якщо ринкова вартість Tesla досягне $8,5 трлн до 2035 року, а скоригована EBITDA зросте до $400 млрд. У цьому випадку Маск отримає близько 12% акцій Tesla на $1,03 трлн.

З початку 2025 року капіталізація Tesla зросла на 12% до $1,5 трлн.

Роман Мирончук
Коментарі - 2

neverice
neverice
28 жовтня 2025, 15:41
#
ІМХО, від Маска там вже більше шкоди, ніж користі. Тим паче, за такі гроші. Ринок ЄС він профукав виключно завдяки «особистому таланту і баченню», Cybertrack провалився, нових моделей нема. Автопілоти та усілякі ШІ - то вже не Тесла, то інші компанії.
Три літри
Три літри
28 жовтня 2025, 16:21
#
Талант Маска в ШІ це спочатку випустити ШІ без обмежень, а потім коли цим скористуются проти нього самого — навпаки обрізати ШІ так щоб він не міг казати що Маск в чомусь неправий
