Маск покине Tesla, якщо не отримає компенсаційний пакет на $1 трлн

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск може залишити свою посаду, якщо акціонери не схвалять новий компенсаційний пакет, який передбачає винагороду у розмірі $1 трлн за десять років, заявила голова ради директорів компанії Робін Денхольм.

Деталі

Запропонований радою директорів план має на меті мотивувати Маска залишитися на чолі компанії протягом як мінімум наступних семи з половиною років, написала вона у листі акціонерам.

Зустріч акціонерів, на якій обговорюватиметься винагорода CEO та інші питання, відбудеться 6 листопада.

Збереження Маска як керівника компанії є ключовим фактором для успіху Tesla, зазначила Денхольм. Якщо компенсаційний пакет не буде схвалено, компанія може втратити його «талант і бачення» у період, коли Tesla прагне стати світовим лідером у сфері ШІ та технологій автономного водіння, додала вона.

