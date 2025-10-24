S&P500 та Nasdaq оновили максимуми на новинах про уповільнення інфляції

Американські фондові індекси оновили історичні максимуми в п'ятницю, 24 жовтня, на тлі оптимізму інвесторів після публікації даних про інфляцію, які виявилися кращими за прогнози. Звіт посилив очікування щодо подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) і тимчасово заспокоїв побоювання щодо інфляційного тиску від мит.

Несподіване сповільнення цін

Довгоочікуваний звіт Бюро статистики праці (BLS), оприлюднення якого затрималося на дев'ять днів через «шатдаун» уряду США, показав, що ціни у вересні зростали повільніше, ніж очікувалося.

Загальна інфляція: Індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,3% за місяць (проти прогнозу 0,4%) та на 3,0% у річному вимірі (проти прогнозу 3,1%).

Базова інфляція: Показник, що виключає волатильні ціни на їжу та енергоносії, зріс лише на 0,2% за місяць (проти прогнозу 0,3%) і сповільнився до 3,0% у річному вимірі (з 3,1% у серпні, проти прогнозу 3,1%).

Аналітики зазначають, що місячне зростання базової інфляції сповільнилося порівняно з липнем та серпнем (коли було по 0,3%). Найбільший внесок у загальне зростання цін зробив стрибок цін на бензин (+4,1%), тоді як інші категорії показали стриманішу динаміку. Зокрема, вартість житла, що має велику вагу в індексі, зросла лише на 0,2%.

Рекорди на біржах

Інвестори сприйняли новину з ентузіазмом, розцінивши її як зелене світло для ФРС щодо зниження ставок.

S&P 500 зріс на 0,6% (за тиждень +1,1%).

Nasdaq Composite піднявся на 0,8% (за тиждень +1,2%).

Dow Jones Industrial Average додав 220 пунктів (0,8%) (за тиждень +1,2%).

Усі три основні індекси досягли нових рекордних значень. Технологічний сектор був лідером зростання. Акції Intel злетіли більш ніж на 6% після повернення компанії до прибутковості та оптимістичного прогнозу доходів. Також подорожчали папери Nvidia (+1,4%), Broadcom (+2,5%) та AMD (+5,8%).

Реакція інших ринків та корпоративні новини

Облігації: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 3,99%.

Валюти: Індекс долара США знизився. Канадський долар ослаб до долара США після заяв Дональда Трампа про припинення торгових переговорів із Канадою.

Сировина: Ціни на нафту (WTI) зросли на 0,3% до $61,90 за барель на тлі санкцій проти російських компаній. Золото подешевшало на 0,3% до $4130 за унцію.

Криптовалюти: Bitcoin торгувався близько $111 300.

Інші акції: Акції Procter & Gamble зросли на 2,2% завдяки сильним квартальним результатам. Папери Ford підскочили на 7% після звітності. Target подорожчав на 1% на новинах про скорочення 8% корпоративного персоналу. Водночас акції Deckers Outdoor (власник UGG) впали на 14%, а Newmont — на 7% після квартальних звітів.

ФРС на шляху до зниження ставок

Звіт щодо інфляції практично гарантує, що ФРС знизить відсоткові ставки на своєму засіданні наступного тижня (28−29 жовтня). Ринки оцінюють ймовірність такого кроку майже в 100%.

Більше того, дані посилили очікування ще одного зниження ставки у грудні. Фінансові ринки зараз закладають у ціни зниження ставки загалом на 0,5 процентного пункту до кінця року, до діапазону 3,5%-3,75%.

Однак подальша траєкторія залишається невизначеною через побоювання щодо можливого впливу мит Трампа на інфляцію та уповільнення на ринку праці.