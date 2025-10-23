Ціни на нафту різко зросли на тлі санкцій США проти російських нафтових гігантів

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 3% у четвер, 23 жовтня, продовжуючи зростання з попередньої сесії. Сплеск стався після того, як покупці в Індії почали переглядати свої домовленості про закупівлю російської нафти. Це пряма реакція на запровадження США санкцій проти найбільших російських постачальників — «Роснєфть» та «Лукойл», повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,4%, досягнувши позначки $64,71 за барель, а американська WTI додала 3,6%, піднявшись до $60,59 за барель.

«Нові санкції президента Трампа, що вдарили по найбільших російських нафтових компаніях, спрямовані безпосередньо на те, щоб задушити воєнні доходи Кремля — крок, який може скоротити фізичні потоки російських барелів і змусити покупців перенаправити обсяги на відкритий ринок», — прокоментувала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Новини про санкції, разом із несподіваним зниженням запасів нафти у США, призвели до негайного стрибка цін на понад $2 за барель.

Індія: від найбільшого покупця до скорочення імпорту

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем, після вторгнення росії у 2022 році, імпортувавши близько 1,7 мільйона барелів на добу за перші дев'ять місяців цього року.

Однак, джерела в галузі повідомили, що індійські нафтопереробні компанії готові різко скоротити імпорт російської нафти після нових обмежень США.

За даними двох джерел, найбільший індійський покупець російської сировини, приватна Reliance Industries, планує повністю призупинити або значно зменшити такі закупівлі.

Аналітики вважають, що якщо Нью-Делі скоротить закупівлі під тиском США, азіатський попит може переміститися на американську нафту, що, відповідно, підвищить ціни на трансатлантичному ринку.

Скептицизм та майбутні фактори

Попри різкий стрибок, ринок демонструє певний скептицизм щодо того, чи призведуть нові санкції до справді структурного дефіциту.

«Нові санкції, безумовно, підвищують ставки у відносинах між США та росією, але я розглядаю зростання цін на нафту скоріше як короткочасну реакцію ринку, а не структурний зсув», — прокоментував Клаудіо Галімберті, директор Rystad Energy.

Він додав, що більшість санкцій за останні три з половиною роки не змогли суттєво вплинути на обсяги видобутку росії чи її нафтові доходи.

У короткостроковій перспективі ринки будуть уважно стежити за надлишком пропозиції від країн ОПЕК+ через згортання ними обмежень видобутку.

Галімберті назвав три головні чинники, за якими варто стежити у листопаді: згортання видобутку ОПЕК+, накопичення запасів Китаєм та війни в Україні та на Близькому Сході.