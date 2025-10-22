Зеленський підписав закон про виділення додаткових 325 мільярдів гривень на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету, який суттєво збільшує фінансове забезпечення сектору безпеки та оборони. Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає виділення додаткових 325 мільярдів гривень на потреби оборони та безпеки.

Деталі

Як повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, будуть збільшені видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн — ЗСУ, +99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн — Національній гвардії.

Також +4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн — для СБУ, +918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн — Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн — для ГУР МО, +8 млн грн — для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел:

Так, 294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)

Ще 10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізичних осіб).

