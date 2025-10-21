325 мільярдів на оборону: Рада схвалила зміни до держбюджету-2025

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2025, якими передбачено додаткові 325 мільярдів гривень на оборону. Про це повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

За (в цілому) за законопроєкт № 14103 проголосували 297 народних депутатів.

Що передбачає закон

Як повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, будуть збільшені видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

З них (вичерпний перелік): +210,9 млрд грн — ЗСУ, +99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ, +8,1 млрд грн — Національній гвардії.

Також +4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв'язку, +1,3 млрд грн — для СБУ, +918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, +83 млн грн — Державній прикордонній службі, +28,8 млн грн — для ГУР МО, +8 млн грн — для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел.

Так, 294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки. Повертати ці гроші Україні не потрібно і відсотки за користування грошима не нараховуються)

Ще 10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення: 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов'язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фіз осіб).