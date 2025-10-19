Гетманцев прокоментував скарги OLX щодо оподаткування оголошень

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 жовтня 2025, 10:04

Гетманцев прокоментував скарги OLX щодо оподаткування оголошень

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спростував ключові застереження платформи OLX щодо законопроєкту № 14025, відомого як «податок на OLX». Він запевнив, що комітет вже відхилив найбільш суперечливі норми, зокрема щодо попередньої сплати податків, та встановив пільгу для всіх українців. Про це Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спростував ключові застереження платформи OLX щодо законопроєкту № 14025, відомого як «податок на OLX».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ця заява стала відповіддю на публічну критику з боку OLX, де стверджували, що законопроєкт у його поточній версії «загрожує мільйонам українців» і змусить їх превентивно сплачувати податки навіть з дрібних продажів, а потім проходити складну процедуру повернення коштів.

Що змінив комітет: ключові тези Гетманцева

За словами очільника податкового комітету, версія законопроєкту, яку рекомендували до першого читання, суттєво відрізняється від початкової урядової пропозиції, що й викликала занепокоєння ринку.

Основні зміни, на яких наголосив Гетманцев:

  • Попередньої сплати податків не буде. За словами депутата, норма, яка найбільше обурила громадськість і бізнес, була повністю виключена. Це означає, що українцям не доведеться платити податок з кожної транзакції, а потім повертати його, якщо вони не перевищили ліміт.
  • Встановлено пільгу у 2000 євро для всіх. Фінансовий комітет встановив неоподатковуваний ліміт на доходи від онлайн-продажів у розмірі 2000 євро на рік. Ця пільга, за словами Гетманцева, буде застосовуватися до кожного громадянина незалежно від кількості продажів.

Гетманцев також звернувся до онлайн-платформ із закликом не поширювати недостовірну інформацію та «змінити юристів», якщо вони не розуміють, що запропонований закон насправді є в їхніх інтересах та інтересах їхніх клієнтів. Він натякнув, що чинне законодавство є набагато більш вразливим для користувачів платформ, оскільки формально вимагає оподаткування будь-якого доходу від продажу рухомого майна.

Раніше платформа OLX виступила із заявою, де розкритикувала законопроєкт № 14025. Основні претензії полягали в тому, що українська імплементація європейської директиви DAC7 є значно жорсткішою, ніж у країнах ЄС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
19 жовтня 2025, 10:20
#
Основні зміни, на яких наголосив Гетманцев:

Ви подаючи інформацію не опускайтеся на рівень Гордона. Комітет лише запропонував зміни, сам проект він не міняв.

Він натякнув, що чинне законодавство є набагато більш вразливим для користувачів платформ, оскільки формально вимагає оподаткування будь-якого доходу від продажу рухомого майна.

Це те, про що ви самі без Гетманцева мали б писати ще в березні коли перший варіант закону з'явився як тема для обговорень: закон про «податок на ОЛХ» не додає новий податок, не змужує платити податок з того з чого раніше податок не платився. Ці 5% податку на дохід (+5% військового збору) з продажу вживаних шкарпеток на ОЛХ треба платити і зараз. Але як більшість інших податків податок на дохід розраховуєтся і сплачуєтся самостійно. А абсолютна більшість продавців його не сплачує: одиниці просто через небажання, більшість через власну податкову неосвідченість бо навіть не підозрюють що мають це платити.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами