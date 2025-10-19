Гетманцев прокоментував скарги OLX щодо оподаткування оголошень

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев спростував ключові застереження платформи OLX щодо законопроєкту № 14025, відомого як «податок на OLX». Він запевнив, що комітет вже відхилив найбільш суперечливі норми, зокрема щодо попередньої сплати податків, та встановив пільгу для всіх українців. Про це Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ця заява стала відповіддю на публічну критику з боку OLX, де стверджували, що законопроєкт у його поточній версії «загрожує мільйонам українців» і змусить їх превентивно сплачувати податки навіть з дрібних продажів, а потім проходити складну процедуру повернення коштів.

Що змінив комітет: ключові тези Гетманцева

За словами очільника податкового комітету, версія законопроєкту, яку рекомендували до першого читання, суттєво відрізняється від початкової урядової пропозиції, що й викликала занепокоєння ринку.

Основні зміни, на яких наголосив Гетманцев:

Попередньої сплати податків не буде. За словами депутата, норма, яка найбільше обурила громадськість і бізнес, була повністю виключена. Це означає, що українцям не доведеться платити податок з кожної транзакції, а потім повертати його, якщо вони не перевищили ліміт.

Встановлено пільгу у 2000 євро для всіх. Фінансовий комітет встановив неоподатковуваний ліміт на доходи від онлайн-продажів у розмірі 2000 євро на рік. Ця пільга, за словами Гетманцева, буде застосовуватися до кожного громадянина незалежно від кількості продажів.

Гетманцев також звернувся до онлайн-платформ із закликом не поширювати недостовірну інформацію та «змінити юристів», якщо вони не розуміють, що запропонований закон насправді є в їхніх інтересах та інтересах їхніх клієнтів. Він натякнув, що чинне законодавство є набагато більш вразливим для користувачів платформ, оскільки формально вимагає оподаткування будь-якого доходу від продажу рухомого майна.

Раніше платформа OLX виступила із заявою, де розкритикувала законопроєкт № 14025. Основні претензії полягали в тому, що українська імплементація європейської директиви DAC7 є значно жорсткішою, ніж у країнах ЄС.