У OLX різко розкритикували податок на оголошення

Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У компанії стверджують, що документ у його нинішньому вигляді загрожує мільйонам звичайних українців, які продають вживані речі, і суттєво відрізняється від європейських норм, які він нібито імплементує. Про це йдеться у персрелізі компанії.

Законопроєкт, схвалений урядом та зареєстрований у Верховній Раді 9 вересня 2025 року, є частиною зобов'язань України щодо імплементації стандартів ЄС (директива DAC7) та ОЕСР для підвищення податкової прозорості. Проте, на думку OLX, українська версія закону створює значні перешкоди для простих громадян, а не для бізнесу. «Це не податок на OLX. Це податок на звичайних людей. Якщо його ухвалять без змін, постраждають не бізнеси, а мільйони українців», — наголосили в компанії.

Чотири головні загрози для українців, на думку OLX:

Обов'язок надавати особисті дані. Кожен приватний продавець, незалежно від обсягів продажів, буде зобов'язаний надавати платформам свої персональні дані, включно з ІПН, адресою проживання та банківськими реквізитами.

Оподаткування навіть дрібних продажів. Запропоновані правила автоматично зобов'язують продавців сплачувати 5% податку на доходи та військовий збір. Водночас у тексті самого законопроєкту передбачена пільгова ставка ПДФО для «підзвітних продавців», які відкриють окремий рахунок і чий річний дохід не перевищує значної суми (близько 6,7 млн грн).

Складна процедура повернення податку. Якщо річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (близько 97 000 грн), продавець матиме право повернути сплачений податок. Однак для цього доведеться вручну проходити бюрократичну процедуру через податкову службу, що пов'язано з витратами часу та ризиками девальвації, оскільки відшкодування здійснюватимуться лише після закінчення року.

Відтік у «тінь» та зростання цін. У OLX побоюються, що складні правила змусять людей уникати безпечних платформ і продавати речі через соцмережі чи особисті зустрічі, що підвищить ризики шахрайства. Крім того, продавці, ймовірно, закладатимуть податкові витрати у вартість товарів, що призведе до подорожчання навіть вживаних речей.

Невідповідність нормам ЄС

У компанії наголошують, що повністю підтримують європейську директиву DAC7, але наполягають на її коректному впровадженні. В країнах ЄС, стверджують в OLX, правила не поширюються на приватних продавців, якщо їхній річний обсяг продажів не перевищує 2000 євро або 30 угод на рік. Український же законопроєкт, на їхню думку, створює значно жорсткіші умови.

«Ми твердо переконані, що будь-яке відхилення від усталеної практики ЄС у цьому питанні може призвести до негативних наслідків для всіх зацікавлених сторін», — заявили в компанії, закликавши депутатів до діалогу з ринком.

Податковий комітет Верховної Ради вже підтримав законопроєкт, і він може бути розглянутий у залі найближчим часом. Уряд очікує, що ухвалення цього закону принесе до бюджету 14 млрд грн.