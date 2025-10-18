Multi від Мінфін
18 жовтня 2025, 10:04

У OLX різко розкритикували податок на оголошення

Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У компанії стверджують, що документ у його нинішньому вигляді загрожує мільйонам звичайних українців, які продають вживані речі, і суттєво відрізняється від європейських норм, які він нібито імплементує. Про це йдеться у персрелізі компанії.

Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Законопроєкт, схвалений урядом та зареєстрований у Верховній Раді 9 вересня 2025 року, є частиною зобов'язань України щодо імплементації стандартів ЄС (директива DAC7) та ОЕСР для підвищення податкової прозорості. Проте, на думку OLX, українська версія закону створює значні перешкоди для простих громадян, а не для бізнесу. «Це не податок на OLX. Це податок на звичайних людей. Якщо його ухвалять без змін, постраждають не бізнеси, а мільйони українців», — наголосили в компанії.

Чотири головні загрози для українців, на думку OLX:

  • Обов'язок надавати особисті дані. Кожен приватний продавець, незалежно від обсягів продажів, буде зобов'язаний надавати платформам свої персональні дані, включно з ІПН, адресою проживання та банківськими реквізитами.
  • Оподаткування навіть дрібних продажів. Запропоновані правила автоматично зобов'язують продавців сплачувати 5% податку на доходи та військовий збір. Водночас у тексті самого законопроєкту передбачена пільгова ставка ПДФО для «підзвітних продавців», які відкриють окремий рахунок і чий річний дохід не перевищує значної суми (близько 6,7 млн грн).
  • Складна процедура повернення податку. Якщо річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (близько 97 000 грн), продавець матиме право повернути сплачений податок. Однак для цього доведеться вручну проходити бюрократичну процедуру через податкову службу, що пов'язано з витратами часу та ризиками девальвації, оскільки відшкодування здійснюватимуться лише після закінчення року.
  • Відтік у «тінь» та зростання цін. У OLX побоюються, що складні правила змусять людей уникати безпечних платформ і продавати речі через соцмережі чи особисті зустрічі, що підвищить ризики шахрайства. Крім того, продавці, ймовірно, закладатимуть податкові витрати у вартість товарів, що призведе до подорожчання навіть вживаних речей.

Невідповідність нормам ЄС

У компанії наголошують, що повністю підтримують європейську директиву DAC7, але наполягають на її коректному впровадженні. В країнах ЄС, стверджують в OLX, правила не поширюються на приватних продавців, якщо їхній річний обсяг продажів не перевищує 2000 євро або 30 угод на рік. Український же законопроєкт, на їхню думку, створює значно жорсткіші умови.

«Ми твердо переконані, що будь-яке відхилення від усталеної практики ЄС у цьому питанні може призвести до негативних наслідків для всіх зацікавлених сторін», — заявили в компанії, закликавши депутатів до діалогу з ринком.

Податковий комітет Верховної Ради вже підтримав законопроєкт, і він може бути розглянутий у залі найближчим часом. Уряд очікує, що ухвалення цього закону принесе до бюджету 14 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
18 жовтня 2025, 10:32
#
Olx тоді йде лісом
+
+15
Vorlock
Vorlock
18 жовтня 2025, 11:29
#
Так, а олх тут при чому? і шо робити з іншими?

Платформи OLX, Uklon, Uber, Bolt, Glovo, Prom стануть податковими агентами та автоматично утримуватимуть 10% з доходів користувачів — комітет ВР підтримав відповідний законопроєкт
+
0
zephyr
zephyr
18 жовтня 2025, 11:58
#
Ну штош- если у них нет полит крыши, это означает что они будут дробиться на но-нейм ТОВ/ФОП и конкурировать сами с собой, попутно рисуя конскую амортизацию и возвращая налоги. Налоговые нововведения в стиле дикого Джо с револьвером- то ближе к рабсее, нежели ЕС.
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 жовтня 2025, 12:05
#
«В країнах ЄС, стверджують в OLX, правила не поширюються на приватних продавців, якщо їхній річний обсяг продажів не перевищує 2000 євро або 30 угод на рік.»

Потрібно дану фразу роздрукувати на А4 сто разів і надавати по трилітровому носі місцевому виправдовувачу податків на кожен пчих.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
18 жовтня 2025, 12:05
#
Ось до чого приводить влада ліваків. В лівацькій державі тобі нічого не належить. Твої гроші, майно, свобода, здоров’я і життя стають державною власністю. І лише питання часу, коли держава в тебе все це конфіскує. Совок воскрес, причому навіть не в лайтовому «ковбасному» брежнєвському варіанті, а в найгіршому — сталінському.
+
0
stas12345
stas12345
18 жовтня 2025, 12:18
#
Olx зрозуміли що вони втратять 80% користувачів, кому таке сподобається
+
0
Три літри
Три літри
18 жовтня 2025, 13:12
#
Це не податок на OLX. Це податок на звичайних людей

Кх, так це і є головною ідеєю. Альо!

Податок на ОЛХ має на меті зробити сплату податку обов’язковою, бо зараз цей податок ніхто з людей не платить. Сам ОЛХ при цьому очевидно ніяк не оподатковуєтся, хоча витрати на адміністрування податку звісно додадутся.

Оподаткування навіть дрібних продажів. Запропоновані правила автоматично зобов'язують продавців сплачувати 5% податку на доходи та військовий збір.

Дивно що люди які займаются бізнесом — не читали законодавство. Так, в Україні оподатковуются продажі навіть на 1 гривню. І до слова новий закон як раз вводить ліміт для неоподаткованих продажів. Але ОЛХ чомусь проти того щоб я не платив податок з продажу на мінімальну суму лоту 30 гривень.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
