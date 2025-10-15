«Податок на доходи з OLX»: Комітет підтримав законопроєкт

Комітет з питань податків підтримав до першого читання законопроєкт № 14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. В народі «податок на OLX». Про це повідомив заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

« Законопроєкт підтримало 15 членів Комітету. Утрималося — 4, в тому числі і я», — написав Железняк.

За його словами, Мінфін планує зібрати за рік 14 млрд грн додаткових податків. Які вже заклали в Бюджет 2026 і тому будуть розглядати вже 21−24 жовтня разом.

В рішення комітету внесли дві зміни:

податкова пільга (тобто що не є оподатковуваним доходом) буде не з доходу до 36 тис. грн, а до 2 000 євро.

набере чинності після приєднання Податкової до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

«Я не буду голосувати за таку версію, поки не буде декриміналізація 301 статті щодо декриміналізації дорослого контенту. Інакше це якесь лицемірство… І подарунок нашим правоохоронцям переліку всіх українок, яких вони підуть одразу «білетити», — підсумував Железняк.

Читайте також: Податок на «доходи з OLX»: правила знову хочуть поміняти

Нагадаємо

Якщо раніше обговорювали майже «тотальне» оподаткування будь-яких операцій в інтернеті, то тепер вводяться чіткі пороги і винятки для дрібних продажів. Так, доходи до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 36 тис. грн у 2025 році) не оподатковуються, а вимоги щодо відкриття спеціального рахунку для цілей здійснення до трьох продажів на суму до 2000 євро не застосовуються.

Ключова новація — роль цифрових платформ. Тепер саме вони стають податковими агентами: ідентифікують продавців, збирають дані, подають інформацію до податкової та утримують податки з операцій. Раніше відповідальність за декларування лежала переважно на фізичних особах.

Ще одна відмінністю є відсутність обов’язкової реєстрації ФОП для постійних продавців платформ.