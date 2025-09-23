Multi від Мінфін
23 вересня 2025, 12:49

Податок на «доходи з OLX»: правила знову хочуть поміняти

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14025 про оподаткування продажів на цифрових платформах. Як відзначає керівник практики податкового права ЮФ «Ілляшев та Партнери» Іван Маринюк, проєкт став м’якшим і більш деталізованим у порівнянні з попередніми варіантами. Які саме зміни пропонується запровадити, експерт розповів в колонці для «Мінфіну».

Якщо раніше обговорювали майже «тотальне» оподаткування будь-яких операцій в інтернеті, то тепер вводяться чіткі пороги і винятки для дрібних продажів. Так, доходи до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 36 тис. грн у 2025 році) не оподатковуються, а вимоги щодо відкриття спеціального рахунку для цілей здійснення до трьох продажів на суму до 2000 євро не застосовуються.

Ключова новація — роль цифрових платформ. Тепер саме вони стають податковими агентами: ідентифікують продавців, збирають дані, подають інформацію до податкової та утримують податки з операцій. Раніше відповідальність за декларування лежала переважно на фізичних особах.

Ще одна відмінністю є відсутність обов’язкової реєстрації ФОП для постійних продавців платформ.

Законопроєкт пропонує спеціальний режим із пониженою ставкою ПДФО (5%), якщо дотримано умов, зокрема, використовується спеціальний банківський рахунок і не перевищено граничний річний дохід (орієнтовно 6,7 млн грн на рік). Це робить модель більш гнучкою і ближчою до європейських стандартів.

Загалом документ наближає українські правила до норм ЄС (DAC7) та ОЕСР, встановлюючи баланс: з одного боку — прозорість та контроль за доходами, з іншого — захист користувачів і можливість працювати без зайвої бюрократії.

Нюанси для українців

Надмірний тягар для дрібних користувачів платформ. Якщо особа отримує дохід від продажу товарів/послуг на усіх платформах до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 36 тис. грн у 2025 році), то платформи все одно утримуватимуть податки з такого доходу, а в наступному році кошти можуть бути повернуті особі після подання податкової декларації. Це може бути не аби-яким квестом і збором паперів для особи або ж треба налагодити автоматичне повернення таких коштів.

Вибір добросовісної цифрової платформи. Якщо оператор цифрової платформи не виконує належним чином свої обов’язки, встановлені законом, доходи продавця можуть бути оподатковані на загальних підставах.

Читайте також: «Мораторій на перевірки» бізнесу: що насправді ухвалено

Застосування знижених ставок ПДФО. Якщо особова здійснює більше трьох продажів на рік, треба відкривати спеціальний рахунок в банку. При відкритті такого рахунку банкам надаватиметься згода про розкриття банківської таємниці щодо руху коштів на такому рахунку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+20
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 вересня 2025, 13:44
#
Значит начнется отток клиентов из ОЛХ и ПРОМ в телеграм-каналы
+
0
Я. ..
Я. ..
23 вересня 2025, 16:17
#
«Якщо особа отримує дохід від продажу товарів/послуг на усіх платформах до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 36 тис. грн у 2025 році), то платформи все одно утримуватимуть податки з такого доходу, а в наступному році кошти можуть бути повернуті особі після подання податкової декларації. Це може бути не аби-яким квестом і збором паперів для особи або ж треба налагодити автоматичне повернення таких коштів.»

Ем, та ні, просто продавці будуть закладати розмір податків, котрі тепер буде стягувати платформа, у вартість товару, і все, ніхто не буде возитися з цими поверненнями коштів і деклараціями, у вас не всі депутати декларації показують, а вони хочуть на цілих 36 тисяч на рік змусити фіз.особу складати декларацію, лол :D

Так само зараз продавці закладають у вартість товару комісії платформ))
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
23 вересня 2025, 16:38
#
Якщо оплата проходитиме повз платформу (на картку чи особисто кеш у руки) — ніхто нічого не закладатиме
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
