Заміна «копійки» на «шаги»: Верховна Рада може ухвалити до кінця року

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Для якісного опрацювання та погодження таких рішень потрібен час», — розповідає Стефанчук.

«Усе керівництво Ради і депутати усіх фракцій подали законопроєкт, тому шанси на ухвалення — досить високі», — припускає одна із ініціаторок законопроєкту та заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

Документ має пройти розгляд у профільних комітетах, тому точна дата голосування поки невідома, розповідає вона. «Можна очікувати, що парламент розгляне його вже цієї сесії», припускає Кондратюк. Перше читання законопроєкту може відбутися у листопаді, прогнозує ще один нардеп на правах анонімності.

Читайте також: Чому перейменування копійки в шаг — не найкраща ідея

673="752″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="752″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); font-size: 15px; background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">

«Розраховуємо, що в наступному році будемо карбувати шаги», — розповідає голова Нацбанку Андрій Пишний. Ідею замінити копійки на шаги минулого року презентував НБУ. Додаткових витрат на заміну монет не передбачено, розповідають Стефанчук та Кондратюк.

Нагадаємо

Законопроєкт № 14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаги» і «гривні».

Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно з документом. Курс обміну — 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону, у разі ухвалення.