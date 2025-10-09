Multi від Мінфін
9 жовтня 2025, 15:59

Заміна «копійки» на «шаги»: Верховна Рада може ухвалити до кінця року

Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі Forbes. Очільник ради — один із чотирьох ініціаторів законопроєкту.

Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня.
В часи УНР ходили марки шаг

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Для якісного опрацювання та погодження таких рішень потрібен час», — розповідає Стефанчук.

«Усе керівництво Ради і депутати усіх фракцій подали законопроєкт, тому шанси на ухвалення — досить високі», — припускає одна із ініціаторок законопроєкту та заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

Документ має пройти розгляд у профільних комітетах, тому точна дата голосування поки невідома, розповідає вона. «Можна очікувати, що парламент розгляне його вже цієї сесії», припускає Кондратюк. Перше читання законопроєкту може відбутися у листопаді, прогнозує ще один нардеп на правах анонімності.

Читайте також: Чому перейменування копійки в шаг — не найкраща ідея

«Розраховуємо, що в наступному році будемо карбувати шаги», — розповідає голова Нацбанку Андрій Пишний. Ідею замінити копійки на шаги минулого року презентував НБУ. Додаткових витрат на заміну монет не передбачено, розповідають Стефанчук та Кондратюк.

Нагадаємо

Законопроєкт № 14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаги» і «гривні».

Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно з документом. Курс обміну — 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону, у разі ухвалення.

Джерело: Мінфін
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 жовтня 2025, 17:06
#
Ненадовго залишились тільки 50 коп. в обігу.

Що ці «деструктивні д*біли» перейменовують?
