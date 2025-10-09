Верховна Рада може ухвалити закон про перейменування назви монети з радянської «копійки» на історичну українську «шаг», який зареєстрували 1 жовтня. Про це розповів голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі Forbes. Очільник ради — один із чотирьох ініціаторів законопроєкту.
Заміна «копійки» на «шаги»: Верховна Рада може ухвалити до кінця року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
«Для якісного опрацювання та погодження таких рішень потрібен час», — розповідає Стефанчук.
«Усе керівництво Ради і депутати усіх фракцій подали законопроєкт, тому шанси на ухвалення — досить високі», — припускає одна із ініціаторок законопроєкту та заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.
Документ має пройти розгляд у профільних комітетах, тому точна дата голосування поки невідома, розповідає вона. «Можна очікувати, що парламент розгляне його вже цієї сесії», припускає Кондратюк. Перше читання законопроєкту може відбутися у листопаді, прогнозує ще один нардеп на правах анонімності.
Читайте також: Чому перейменування копійки в шаг — не найкраща ідея
«Розраховуємо, що в наступному році будемо карбувати шаги», — розповідає голова Нацбанку Андрій Пишний. Ідею замінити копійки на шаги минулого року презентував НБУ. Додаткових витрат на заміну монет не передбачено, розповідають Стефанчук та Кондратюк.
Нагадаємо
Законопроєкт № 14093 передбачає зміни у законах: «Про Національний банк України», «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Назви «копійка» і «карбованець» планується замінити на «шаги» і «гривні».
Порядок і строки вилучення з обігу копійок, а також правила розрахунків під час одночасного обігу копійок і шагів встановлює Нацбанк, згідно з документом. Курс обміну — 1:1. Зміни наберуть чинності через два місяці після публікації тексту закону, у разі ухвалення.
Коментарі - 1
Що ці «деструктивні д*біли» перейменовують?