Акції Xiaomi впали на тлі аварії електромобіля SU7 в Китаї

Акції китайської компанії Xiaomi впали на 8,7% під час торгів у Гонконгу у понеділок після повідомлень у ЗМІ про дорожньо-транспортну пригоду за участю електромобіля SU7 у місті Ченду на південному заході Китаю. Про це 13 жовтня пише Bloomberg з посиланням на китайські ЗМІ.

Деталі

Ця аварія сталася після іншої трагічної ДТП у березні цього року, коли SU7 потрапив у аварію на швидкісній трасі в провінції Аньхой, що призвело до загибелі трьох осіб.

Звіт Xiaomi вказував, що система допомоги водієві була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії та видавала попередження через те, що водій не тримався за кермо. Аварія сталася через кілька секунд після того, як водій узяв керування на себе.

Хоча останній інцидент може вплинути на акції Xiaomi найближчим часом, заява поліції, яка припускає помилку водія, може допомогти обмежити падіння, сказав Кенні Нг, стратег China Everbright Securities International.

«До тиску додає поточна слабкість на загальному ринку, яка може ще більше вплинути на акції найближчим часом», — сказав Нг. Він додав, що Xiaomi продовжує стабільно прогресувати в електромобілях та смартфонах, а її довгострокові фундаментальні показники залишаються незмінними.

«Якщо акції відступлять до 250-денної ковзної середньої, інвестори можуть знайти привабливу точку входу», — сказав він.

Цей інцидент також може призвести до поновлення перевірки електронно керованих дверних ручок автомобілів, таких як ті, що популяризувала Tesla.

