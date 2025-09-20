Xiaomi відкликає понад 115 тисяч електромобілів SU7 через проблему з автопілотом

Китайська компанія Xiaomi оголосила про відкликання понад 115 тисяч електромобілів моделі SU7 для усунення потенційних проблем безпеки в системі допомоги водієві. Про це повідомив китайський регулятор ринку. Це вже друге програмне оновлення для цієї моделі, що випускається з минулого року і підпадає під правила відкликання, повідомляє Reuters.

Деталі

Згідно з повідомленням Державного управління з регулювання ринку Китаю (SAMR), проблема стосується системи автопілота 2-го рівня, яка використовується на шосе. Вона може неадекватно виявляти критичні сценарії та повідомляти про них.

Проблема торкнулася 116 887 автомобілів стандартної версії SU7, вироблених у період з лютого 2024 року по серпень 2025 року. Компанія Xiaomi заявила, що вже випустила оновлення програмного забезпечення «повітрям» (OTA), щоб вирішити цю проблему.

Власників авто повідомлять через SMS та мобільний застосунок. Крім того, вони можуть звернутися на гарячу лінію підтримки Xiaomi, щоб перевірити, чи потрібне їхньому авто оновлення ПЗ.

Тобто власникам здавати машину дилеру не потрібно буде, а достатньо встановити оновлення. Але навіть якщо цей дефект можна виправити віддалено за допомогою програмного забезпечення, процедура все одно формально називається «відкликанням». Це необхідно для того, щоб:

офіційно задокументувати проблему;

гарантувати, що виробник бере на себе відповідальність за її усунення;

проінформувати громадськість та всіх власників про необхідність оновлення.

Контекст і нові правила безпеки

Це відкликання відбувається на тлі нещодавнього смертельного інциденту за участю SU7, який стався в березні. Автомобіль загорівся після зіткнення з бетонним стовпом, всього через кілька секунд після того, як водій взяв керування у свої руки після системи допомоги. Xiaomi повідомила, що система вчасно попередила водія про перешкоди.

У відповідь на цей та інші інциденти, Китай опублікував проєкт нових стандартів безпеки для автомобілів з автономністю 2-го рівня, які мають набути чинності з 2027 року. Згідно з цим рівнем, водій може передати керування автопілоту, але зобов'язаний постійно стежити за дорогою.

