Акції Xiaomi впали на тлі аварії електромобіля SU7 в Китаї

Акції Xiaomi Corp. впали на 5,5% за підсумками торгів у Гонконзі у вівторок на тлі інформації про аварію одного з її електромобілів, який використовував систему допомоги водієві. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Xiaomi підтвердила, що електромобіль SU7 потрапив в аварію на швидкісній автомагістралі в провінції Аньхой 29 березня. У заяві компанії, опублікованій у соцмережі Weibo, не наводять даних про постраждалих в аварії, проте китайські ЗМІ повідомляють про трьох загиблих.

Поліція вивчає інцидент, повідомила Xiaomi. Згідно з початковим звітом компанії, система допомоги водієві в автомобілі була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії.

Вона видавала попередження, оскільки водій, очевидно, не тримався за кермо. За кілька секунд після того, як було зроблено чергове попередження і водій взяв керування у свої руки, сталася аварія.

За даними місцевих ЗМІ, після удару електромобіль загорівся, і тільки деякі його частини вціліли.

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Аварія викликає питання щодо технологій «розумного» водіння, які використовуються в сучасних автомобілях, зазначають експерти.

Поставки автомобілів Xiaomi SU7 Series минулого року становили 136,854 тис. одиниць. У березні компанія підвищила прогноз їхніх поставок на 2025 рік до 350 тис. од. з 300 тис. од.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Xiaomi отримала $12,5 млрд доходу після початку продажів електрокарів SU7.