10 жовтня 2025, 16:25

В НБУ запевнили про стабільність роботи банків після атаки рф: проблеми лише у Sense Bank

Національний банк України запевнив, що банківська система країни в цілому функціонує стабільно, попри чергову масовану атаку росії на енергосистему, що сталася в ніч на 10 жовтня. Стійкість забезпечує заздалегідь підготовлена мережа POWER BANKING, однак регулятор визнав наявність серйозних проблем у одного з великих банків — Sense Bank — через збій у партнерській інфраструктурі.

Національний банк України запевнив, що банківська система країни в цілому функціонує стабільно, попри чергову масовану атаку росії на енергосистему, що сталася в ніч на 10 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

POWER BANKING: як працює «страховка» на випадок блекаутів

Попри часткову відсутність електропостачання у низці областей (зокрема, Київській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській), більшість банківських послуг залишаються доступними.

За даними НБУ, це стало можливим завдяки об'єднаній мережі POWER BANKING. Це проєкт, створений для забезпечення безперебійної роботи банків в умовах блекаутів.

Ключові характеристики мережі:

  • Масштаб: Майже 2400 відділень по всій Україні (практично кожне друге відділення в країні).
  • Автономність: Усі відділення мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії (генераторами) та резервними каналами зв'язку.
  • Підтримка: Посилено інкасацію для забезпечення відділень готівкою та залучено додатковий персонал.

Завдяки цьому громадяни мають доступ до своїх коштів, а безготівкові розрахунки, банкомати та POS-термінали здебільшого продовжують працювати.

Збій у Sense Bank: підтвердження від регулятора

Водночас Національний банк офіційно підтвердив інформацію про значний збій у роботі одного з великих банків.

«Проблеми виникли лише в одного великого банку через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Водночас команда цього банку вже вирішує це питання», — йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомлялося раніше, зранку 10 жовтня повністю припинили працювати мобільний застосунок та всі канали підтримки Sense Bank. Банк пояснив це наслідками нічної атаки на інфраструктуру одного з його технологічних партнерів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 жовтня 2025, 17:02
#
Все очікувано…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Davol, Vorlock и 17 незареєстрованих відвідувачів.
