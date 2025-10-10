Масштабний збій у Sense Bank: застосунок та підтримка не працюють після нічної атаки на Київ

Клієнти Sense Bank зіткнулися з масштабним збоєм у роботі цифрових сервісів вранці 10 жовтня. Застосунок Sense SuperApp не працює, а зв'язок зі службою підтримки відсутній. У банку офіційно повідомили, що причиною стала нічна ворожа атака на Київ, внаслідок якої постраждала інфраструктура одного з їхніх технологічних партнерів. Про це йдеться в заяві банку та численних повідомленнях користувачів на фінансових форумах.

«Повний блекаут»: що відомо про збій

Згідно з офіційним повідомленням Sense Bank, проблема виникла не внаслідок прямої атаки на системи банку, а через пошкодження онлайн-інфраструктури компанії-партнера. Назва партнера з міркувань безпеки не розголошується.

Водночас клієнти банку підтверджують повну непрацездатність цифрових каналів. На профільному форумі Finance.ua один із користувачів так описав ситуацію:

«У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній».

Це свідчить про те, що збій торкнувся не лише основного застосунку, а й усіх каналів комунікації з клієнтами.

Офіційна позиція банку

У своєму зверненні до клієнтів Sense Bank запевнив, що команда вже працює над вирішенням проблеми.

«Наша команда працює над повноцінним відновленням всіх послуг. Ми робимо все можливе, щоб ви могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше!» — йдеться у повідомленні.

Наразі банк не надає точних термінів відновлення роботи сервісів.