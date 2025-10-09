Multi від Мінфін
9 жовтня 2025, 16:44

Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари рф

Російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими. Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу на $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання, повідомляє Bloomberg із повідомленням на джерела в українському уряді.

Російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними співрозмовників агентства, масований удар 3 жовтня по Харківщині та Полтавщині різко скоротив власний видобуток. Тому Київ звернувся до партнерів із терміновими запитами на обладнання для ремонтів і посилення ППО, а також на фінансування імпорту газу.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг може зрости.

Читайте також: Кабмін схвалив План проходження зими

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що обсяги імпорту залежатимуть від темпів відновлення і подальших ударів.

Країни G7 та інституції ЄС розглядають можливість надати Україні додаткову підтримку. ЄБРР у серпні вже видав «Нафтогазу» кредит на 500 млн євро для екстрених закупівель, ЄІБ цього місяця виділив ще 300 млн євро.

«Наші партнери розуміють повну складність ситуації», — зауважив гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 жовтня 2025, 17:04
#
Зеленський: Знайшли «цікаве рішення», щоб вдвічі знизити тарифи на тепло…
+
+15
stas12345
stas12345
9 жовтня 2025, 17:17
#
Це звичайне Іпсо, наші дрони перехоплювачи збили 99% шахедів і ракет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
