Україна втратила 60% видобутку газу напередодні зими через удари рф

Російські обстріли вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу України, що значно підвищує потребу в імпорті палива напередодні зими. Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу на $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання, повідомляє Bloomberg із повідомленням на джерела в українському уряді.

За даними співрозмовників агентства, масований удар 3 жовтня по Харківщині та Полтавщині різко скоротив власний видобуток. Тому Київ звернувся до партнерів із терміновими запитами на обладнання для ремонтів і посилення ППО, а також на фінансування імпорту газу.

Від початку року Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг може зрости.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що обсяги імпорту залежатимуть від темпів відновлення і подальших ударів.

Країни G7 та інституції ЄС розглядають можливість надати Україні додаткову підтримку. ЄБРР у серпні вже видав «Нафтогазу» кредит на 500 млн євро для екстрених закупівель, ЄІБ цього місяця виділив ще 300 млн євро.

«Наші партнери розуміють повну складність ситуації», — зауважив гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький.