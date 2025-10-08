«Це не закінчиться добре»: топ-аналітик Morgan Stanley попереджає про ШІ-бульбашку

Провідний аналітик з Уолл-стріт Ліза Шалетт з Morgan Stanley попередила про ризик утворення «бульбашки» на ринку штучного інтелекту, яка може луснути, повторивши сценарій краху доткомів. На її думку, поточне ралі на фондовому ринку тримається виключно на гігантських інвестиціях в ШІ-інфраструктуру, а схеми фінансування за участю Nvidia свідчать про те, що ринок перебуває у пізній, небезпечній стадії. Про це пише журнал Fortune.

Вся ставка на інфраструктуру ШІ

За словами Шалетт, зростання фондового ринку США за останні роки є «історією однієї ноти». Близько 75% зростання індексу S&P 500 забезпечили акції так званої «Чудової сімки» та кількох десятків пов'язаних з ними компаній, чий бізнес зав'язаний на інфраструктурі для ШІ.

Вона порівнює поточну ситуацію з бумом доткомів кінця 1990-х і побоюється повторення «моменту Cisco» — компанії, яка на піку бульбашки була найдорожчою у світі, а потім її акції обвалилися на 80%.

Деталі

Найбільше занепокоєння у Шалетт викликають так звані «колові» схеми фінансування, в епіцентрі яких, на її думку, перебуває лідер ринку — Nvidia.

Як приклад вона наводить складну мережу угод: Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI. Водночас OpenAI укладає угоди на закупівлю чипів з головним конкурентом Nvidia — AMD, отримуючи опціон на купівлю до 10% акцій AMD. Таким чином, Nvidia опосередковано може стати «власником» частки свого головного конкурента через компанію, яку сама ж і фінансує. «Це процес, що підвищує системний ризик», — підсумовує Шалетт.

Раннім сигналом кризи, за її словами, може стати зростання вартості страховок від дефолту за боргами компанії Oracle, яка також бере на себе гігантські боргові зобов'язання для фінансування інфраструктурних угод з OpenAI.

Інша думка

Не всі аналітики поділяють такий песимізм. Вівек Ар'я з Bank of America вважає, що хоча угоди виглядають погано, реальність є іншою. Він зазначає, що інвестиція Nvidia в OpenAI на $100 млрд розтягнута на роки і прив'язана до результатів, а загальний обсяг інвестицій Nvidia в екосистему за останній рік не такий вже й великий — менше $8 млрд.

Сам CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що угоди з OpenAI мають фінансуватися за рахунок майбутніх доходів та капіталу самої OpenAI. «Це їхня компанія, це не моя справа», — сказав він.

Консенсус «продуктивної бульбашки»: Безос, Соломон та Альтман

Цікаво, що багато лідерів індустрії погоджуються з наявністю «бульбашки», але дивляться на неї оптимістично.