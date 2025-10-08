Провідний аналітик з Уолл-стріт Ліза Шалетт з Morgan Stanley попередила про ризик утворення «бульбашки» на ринку штучного інтелекту, яка може луснути, повторивши сценарій краху доткомів. На її думку, поточне ралі на фондовому ринку тримається виключно на гігантських інвестиціях в ШІ-інфраструктуру, а схеми фінансування за участю Nvidia свідчать про те, що ринок перебуває у пізній, небезпечній стадії. Про це пише журнал Fortune.
«Це не закінчиться добре»: топ-аналітик Morgan Stanley попереджає про ШІ-бульбашку
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Вся ставка на інфраструктуру ШІ
За словами Шалетт, зростання фондового ринку США за останні роки є «історією однієї ноти». Близько 75% зростання індексу S&P 500 забезпечили акції так званої «Чудової сімки» та кількох десятків пов'язаних з ними компаній, чий бізнес зав'язаний на інфраструктурі для ШІ.
Вона порівнює поточну ситуацію з бумом доткомів кінця 1990-х і побоюється повторення «моменту Cisco» — компанії, яка на піку бульбашки була найдорожчою у світі, а потім її акції обвалилися на 80%.
Деталі
Найбільше занепокоєння у Шалетт викликають так звані «колові» схеми фінансування, в епіцентрі яких, на її думку, перебуває лідер ринку — Nvidia.
Як приклад вона наводить складну мережу угод: Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI. Водночас OpenAI укладає угоди на закупівлю чипів з головним конкурентом Nvidia — AMD, отримуючи опціон на купівлю до 10% акцій AMD. Таким чином, Nvidia опосередковано може стати «власником» частки свого головного конкурента через компанію, яку сама ж і фінансує. «Це процес, що підвищує системний ризик», — підсумовує Шалетт.
До теми: OpenAI уклала угод на $1 трильйон, маючи мільярдні збитки — FT
Раннім сигналом кризи, за її словами, може стати зростання вартості страховок від дефолту за боргами компанії Oracle, яка також бере на себе гігантські боргові зобов'язання для фінансування інфраструктурних угод з OpenAI.
Інша думка
Не всі аналітики поділяють такий песимізм. Вівек Ар'я з Bank of America вважає, що хоча угоди виглядають погано, реальність є іншою. Він зазначає, що інвестиція Nvidia в OpenAI на $100 млрд розтягнута на роки і прив'язана до результатів, а загальний обсяг інвестицій Nvidia в екосистему за останній рік не такий вже й великий — менше $8 млрд.
Сам CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що угоди з OpenAI мають фінансуватися за рахунок майбутніх доходів та капіталу самої OpenAI. «Це їхня компанія, це не моя справа», — сказав він.
Консенсус «продуктивної бульбашки»: Безос, Соломон та Альтман
Цікаво, що багато лідерів індустрії погоджуються з наявністю «бульбашки», але дивляться на неї оптимістично.
- Джефф Безос назвав це «промисловою бульбашкою», яка, подібно до буму доткомів, принесе збитки інвесторам, але в підсумку дасть суспільству проривні технології.
- Девід Соломон, CEO Goldman Sachs, погодився, що значна частина інвестованого капіталу «не принесе прибутку», але це нормальний інвестиційний цикл.
- Сем Альтман, CEO OpenAI, визнав, що в індустрії будуть «буми й спади», періоди надмірного та недостатнього інвестування.
Коментарі - 4
До чого тут бульбашка доткомів, котра була в бородаті часи? Ну, тоді люди купляли акції по дзвінку брокера, вкладаючи кошти просто за назву компанії, де було присутнє «.com» або все що було пов`язано з інетом, не розбираючи фінансові показники і тп, зараз же в епоху інтернету, трильйони відео на будь-який смак, де навіть повні дилетанти навчаться розбиратися в інвестиціях і за бажанням аналізувати фін.звіти компаній, а якщо не хочеш аналізувати фін.звіти — то купуй облігації і etf, це ж вже така заїжджена тема, суцільна банальщина.
Який лопух зараз буде вкладатися в нікому невідому ШІ компанію?)) Ніхто вже не робить як в 2000х з доткомами, зараз всі стараються купляти акції основних гравців на ринку ШІ, котрі давно всім відомі, тим паче в таких компаніях фін.звіти у вільному доступі на сайтах можна знайти.
Якщо людина лопух — то така людина при будь-якому розкладі ситуацій втратить гроші на інвестиціях, ну це аксіома просто, а якщо людина розбирається в тому куди і чому вона вкладає кошти — то все буде в порядку))
Так само Насім Талеб розказував, що от от Nvidia зазнає краху) Супер! Тільки це було ще до того, як Nvidia стала першою в світі компанію з 4 мільярдами капіталізації. Сенс в тому, що зараз все на технологіях і чіпах, буквально, і так, за цим майбутнє. Але якщо купляти акції «рога та копита» бо вони розвивають ШІ - ну якби зрозуміло що трапиться))
Ви не знаєте прикладів з історії коли фін. звіт не відповідає дійсності і навіть всесвітньо відома аудиторська компанія підтверджує правдивість фіктивних звітів?