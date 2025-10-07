OpenAI уклала угод на $1 трильйон, маючи мільярдні збитки — FT

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2025, 18:13

OpenAI уклала угод на $1 трильйон, маючи мільярдні збитки — FT

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, уклала низку угод на закупівлю обчислювальних потужностей для ШІ на суму, що оцінюється в $1 трильйон. Ця сума в сотні разів перевищує поточні доходи компанії та ставить її фінансових партнерів, включно з гігантами AMD та Nvidia, у залежність від її майбутнього успіху. Про це пише Financial Times.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, уклала низку угод на закупівлю обчислювальних потужностей для ШІ на суму, що оцінюється в $1 трильйон.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб амбіцій

Прагнучи забезпечити собі домінування в гонці штучного інтелекту, OpenAI поспіхом укладає довгострокові угоди на постачання обчислювальних потужностей. Остання така угода була підписана з виробником чипів AMD. Раніше аналогічні домовленості були досягнуті з Nvidia, Oracle та CoreWeave.

Загалом ці угоди мають надати OpenAI понад 20 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття. Для порівняння, це еквівалентно енергоспоживанню приблизно 20 ядерних реакторів. За оцінками самої OpenAI, вартість 1 ГВт потужності для ШІ сьогодні становить близько $50 млрд, що і виводить загальну суму зобов'язань на рівень $1 трлн.

Фінансова прірва

Ця гігантська ставка робиться на тлі складного фінансового становища OpenAI. Компанія стрімко витрачає кошти на інфраструктуру та залучення талантів, не маючи відповідних доходів. За оцінкою аналітика DA Davidson Гіла Лурії, цього року збитки OpenAI можуть сягнути $10 мільярдів.

«OpenAI зараз не в тій позиції, щоб брати на себе такі зобов'язання», — зазначає Лурія.

Він описує стратегію компанії як класичний підхід Кремнієвої долини: «fake it till you make it» («вдавай, доки не вийде»). OpenAI змушує найбільші технологічні компанії світу робити ставку на її успіх, створюючи ситуацію, коли вони стають фінансово зацікавленими в її виживанні.

Угоди та нефіналізовані умови

Умови цих угод є надзвичайно складними та часто не до кінця узгодженими. Джерела повідомляють про схеми, коли інвестиції та зобов'язання переплітаються між партнерами.

Наприклад, багаторічна угода з AMD передбачає, що OpenAI отримає чипи на десятки мільярдів доларів, але натомість надасть AMD опціон на купівлю до 10% своїх акцій. Це міцно пов'язує долі обох компаній.

Чому це важливо

OpenAI намагається законтрактувати майбутні поставки найдефіцитнішого ресурсу в епоху ШІ — обчислювальної потужності. Компанія робить ставку на те, що той, хто контролює «залізо», контролюватиме ринок.

Втягуючи у свої плани гігантів на кшталт Nvidia та AMD, OpenAI створює мережу взаємозалежностей. Тепер успіх чи провал розробника ChatGPT безпосередньо впливатиме на фінансові результати його партнерів.

OpenAI діє як стартап, що спалює гроші в гонитві за зростанням, але масштаби її ставок можна порівняти з бюджетами деяких держав. Це гра, в якій виграш — це створення технології, що змінить світ (наприклад, загального штучного інтелекту), а програш — колосальні збитки для всієї екосистеми.

Потреба в енергії, еквівалентній 20 ядерним реакторам, висвітлює гігантську проблему сталого розвитку ШІ. Майбутнє цієї технології тепер нерозривно пов'язане з майбутнім світової енергетики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами