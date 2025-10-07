OpenAI уклала угод на $1 трильйон, маючи мільярдні збитки — FT

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, уклала низку угод на закупівлю обчислювальних потужностей для ШІ на суму, що оцінюється в $1 трильйон. Ця сума в сотні разів перевищує поточні доходи компанії та ставить її фінансових партнерів, включно з гігантами AMD та Nvidia, у залежність від її майбутнього успіху. Про це пише Financial Times.

Масштаб амбіцій

Прагнучи забезпечити собі домінування в гонці штучного інтелекту, OpenAI поспіхом укладає довгострокові угоди на постачання обчислювальних потужностей. Остання така угода була підписана з виробником чипів AMD. Раніше аналогічні домовленості були досягнуті з Nvidia, Oracle та CoreWeave.

Загалом ці угоди мають надати OpenAI понад 20 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття. Для порівняння, це еквівалентно енергоспоживанню приблизно 20 ядерних реакторів. За оцінками самої OpenAI, вартість 1 ГВт потужності для ШІ сьогодні становить близько $50 млрд, що і виводить загальну суму зобов'язань на рівень $1 трлн.

Фінансова прірва

Ця гігантська ставка робиться на тлі складного фінансового становища OpenAI. Компанія стрімко витрачає кошти на інфраструктуру та залучення талантів, не маючи відповідних доходів. За оцінкою аналітика DA Davidson Гіла Лурії, цього року збитки OpenAI можуть сягнути $10 мільярдів.

«OpenAI зараз не в тій позиції, щоб брати на себе такі зобов'язання», — зазначає Лурія.

Він описує стратегію компанії як класичний підхід Кремнієвої долини: «fake it till you make it» («вдавай, доки не вийде»). OpenAI змушує найбільші технологічні компанії світу робити ставку на її успіх, створюючи ситуацію, коли вони стають фінансово зацікавленими в її виживанні.

Угоди та нефіналізовані умови

Умови цих угод є надзвичайно складними та часто не до кінця узгодженими. Джерела повідомляють про схеми, коли інвестиції та зобов'язання переплітаються між партнерами.

Наприклад, багаторічна угода з AMD передбачає, що OpenAI отримає чипи на десятки мільярдів доларів, але натомість надасть AMD опціон на купівлю до 10% своїх акцій. Це міцно пов'язує долі обох компаній.

Чому це важливо

OpenAI намагається законтрактувати майбутні поставки найдефіцитнішого ресурсу в епоху ШІ — обчислювальної потужності. Компанія робить ставку на те, що той, хто контролює «залізо», контролюватиме ринок.

Втягуючи у свої плани гігантів на кшталт Nvidia та AMD, OpenAI створює мережу взаємозалежностей. Тепер успіх чи провал розробника ChatGPT безпосередньо впливатиме на фінансові результати його партнерів.

OpenAI діє як стартап, що спалює гроші в гонитві за зростанням, але масштаби її ставок можна порівняти з бюджетами деяких держав. Це гра, в якій виграш — це створення технології, що змінить світ (наприклад, загального штучного інтелекту), а програш — колосальні збитки для всієї екосистеми.

Потреба в енергії, еквівалентній 20 ядерним реакторам, висвітлює гігантську проблему сталого розвитку ШІ. Майбутнє цієї технології тепер нерозривно пов'язане з майбутнім світової енергетики.