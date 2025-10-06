Джефф Безос назвав бум довкола ШІ «бульбашкою», яка принесе користь

Засновник та голова ради директорів Amazon Джефф Безос заявив, що нинішній бум інвестицій у штучний інтелект нагадує «промислову бульбашку». На його думку, хоча багато інвесторів втратять гроші на перегрітому ринку, в довгостроковій перспективі суспільство отримає від цієї технологічної революції величезну користь. Про це він сказав під час виступу на конференції Italian Tech Week у Турині, повідомляє Bloomberg.

Ознаки «бульбашки»

За словами Безоса, головна ознака «бульбашки» — це надмірний ентузіазм інвесторів, через який вони втрачають здатність відрізняти перспективні проєкти від провальних.

«Коли люди перебувають у такому збудженні, як сьогодні щодо штучного інтелекту, фінансування отримує кожен експеримент, кожна компанія — і хороші ідеї, і погані», — зазначив він.

Безос вказав на компанії, які залучають мільярди доларів фінансування, ще не маючи готового продукту. Це підтверджується ринковими подіями: нещодавно розробник ChatGPT, компанія OpenAI, була оцінена в $500 млрд, а інвестиційний гігант BlackRock веде переговори про купівлю оператора дата-центрів Aligned за $40 млрд.

Як «бульбашки» рухають прогрес

Мільярдер порівняв поточну ситуацію з двома відомими історичними періодами: бумом доткомів наприкінці 1990-х та біотехнологічною бульбашкою того ж десятиліття. В обох випадках багато компаній збанкрутували, а інвестори втратили гроші.

Однак, за його словами, в підсумку суспільство виграло. «Ми отримали кілька життєво важливих ліків» завдяки біотех-буму, а інфраструктура, створена під час буму доткомів, сьогодні є основою сучасного інтернету.

Довгостроковий погляд

Безос закликав інвесторів та аналітиків дивитися на ситуацію з довгострокової перспективи. Він переконаний, що штучний інтелект змінить кожну галузь і підвищить продуктивність кожної компанії у світі.

«Коли пил осяде і ми побачимо, хто став переможцем, суспільство отримає вигоду від цих винаходів, — підсумував він. — Це реально. Вигоди для суспільства від ШІ будуть гігантськими».