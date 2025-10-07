BYD у вересні наростила продажі електромобілів у Великій Британії майже в 10 разів

Китайська BYD у вересні збільшила продаж електромобілів у Великій Британії в 9,8 разу на річному вираженні, повідомив автовиробник.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки реалізовано авто

У вересні 2025 року компанія реалізувала на британському ринку 11,27 тисяч електромобілів проти 1,15 тисяч роком раніше.

З початку року BYD продала в країні трохи більше 35 тисяч електромобілів, завдяки чому цей ринок став для неї найбільшим за межами Китаю.

BYD займає 2,2% автомобільного ринку Великої Британії.

Продаж повністю електрифікованих моделей у країні у вересні збільшився на 29,1% у річному вираженні і наблизився до 72,78 тисяч одиниць, за даними британського Товариства виробників і продавців автомобілів (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Читайте також: Продажі автогіганта BYD впали вперше за п'ять років

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що акції BYD Co. зазнали найбільшого падіння через три тижні після повідомлення про те, що інвестиційна компанія Уоррена Баффета продала свою частку у китайському виробнику електромобілів.