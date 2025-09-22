Баффет позбувся частки в китайській BYD

Акції BYD Co. зазнали найбільшого падіння за три тижні після повідомлення про те, що інвестиційна компанія Воррена Баффета продала свою частку в китайському виробнику електромобілів. Про це пише CNBC .

Реакція акцій

Акції впали на 3,6%, що зробило їх одними з найгірших за показниками серед китайських компаній, зареєстрованих на біржі в Гонконгу.

Згідно зі звітом CNBC, Berkshire Hathaway повністю вийшла з капіталу BYD, що підтвердив представник американської компанії.

Звіт Berkshire Hathaway Energy, дочірньої компанії, яка володіла акціями BYD, показав, що на 31 березня вартість інвестицій становила нуль, як пише CNBC.

Нагадаємо

Berkshire володіла акціями BYD понад 15 років, придбавши 225 млн акцій у вересні 2008-го.

Відтоді до 31 березня цього року акції BYD зросли більш ніж на 4500% порівняно з днем перед першою купівлею.