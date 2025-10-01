Продажі автогіганта BYD впали вперше за п'ять років

Китайський автомобільний гігант BYD вперше за понад п'ять років зафіксував квартальне падіння продажів. Лідер ринку електромобілів та гібридів продав у третьому кварталі на 2,1% менше автомобілів, ніж роком раніше, що свідчить про ймовірне завершення епохи його стрімкого зростання на тлі жорсткої цінової війни. Про це повідомляє агентство Reuters 1 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння в цифрах

Згідно з опублікованим звітом, у третьому кварталі 2025 року (липень-вересень) BYD продав 1,106 мільйона автомобілів. Це перше квартальне зниження показників з другого кварталу 2020 року, коли на бізнес вплинули перебої, спричинені пандемією COVID-19.

Негативна динаміка посилилася наприкінці кварталу:

У вересні продажі впали на 5,88% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Виробництво було скорочено ще більше — на 8,47%, що свідчить про намагання компанії адаптуватися до падіння попиту.

Завершення епохи зростання та цінові війни

Ці дані є тривожним сигналом для компанії, яка протягом останніх років демонструвала рекордні темпи розширення, значною мірою завдяки державній підтримці переходу на електротранспорт у Китаї.

Зараз BYD стикається зі зростаючими викликами. Головний з них — загострення цінової війни на найбільшому у світі автомобільному ринку. Конкуренти, включно з Tesla та іншими місцевими виробниками, агресивно знижують ціни, що змушує BYD боротися за збереження своєї частки ринку, жертвуючи прибутковістю.