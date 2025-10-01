Китайський автомобільний гігант BYD вперше за понад п'ять років зафіксував квартальне падіння продажів. Лідер ринку електромобілів та гібридів продав у третьому кварталі на 2,1% менше автомобілів, ніж роком раніше, що свідчить про ймовірне завершення епохи його стрімкого зростання на тлі жорсткої цінової війни. Про це повідомляє агентство Reuters 1 жовтня.
Продажі автогіганта BYD впали вперше за п'ять років
Падіння в цифрах
Згідно з опублікованим звітом, у третьому кварталі 2025 року (липень-вересень) BYD продав 1,106 мільйона автомобілів. Це перше квартальне зниження показників з другого кварталу 2020 року, коли на бізнес вплинули перебої, спричинені пандемією COVID-19.
Негативна динаміка посилилася наприкінці кварталу:
- У вересні продажі впали на 5,88% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
- Виробництво було скорочено ще більше — на 8,47%, що свідчить про намагання компанії адаптуватися до падіння попиту.
Завершення епохи зростання та цінові війни
Ці дані є тривожним сигналом для компанії, яка протягом останніх років демонструвала рекордні темпи розширення, значною мірою завдяки державній підтримці переходу на електротранспорт у Китаї.
Зараз BYD стикається зі зростаючими викликами. Головний з них — загострення цінової війни на найбільшому у світі автомобільному ринку. Конкуренти, включно з Tesla та іншими місцевими виробниками, агресивно знижують ціни, що змушує BYD боротися за збереження своєї частки ринку, жертвуючи прибутковістю.
Коментарі - 1
Далі з китайським автопромом електрокарів буде те, що й з ринком нерухомоситі.
Баффет не даремно «вийшов» з акцій BYD, що підтверджено у вересні 2025 року.