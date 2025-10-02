Головні фінансові новини за четвер, 2 жовтня.
Головне за четвер: Підготовка до продажу держбанків, новий сервіс від Укрпошти та податок на оренду квартир
Де взяти гроші малому підприємцю: які банки реально кредитують ФОПів у 2025 році
Попри складну економічну ситуацію, в Україні продовжує розвиватися бізнес. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, які займаються власною справою без створення юридичної особи. Часто для розвитку своєї справи або закриття поточних потреб ФОПам не вистачає коштів. «Мінфін» дізнався, на яких умовах банки готові кредитувати малий бізнес, і які є пропозиції від держави.
Уряд розпочинає підготовку до продажу пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку
Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету України, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX
Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою.
Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень. В яких відомствах платять найбільше
Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільніше інфляції.
В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир
В Україні пропонують знизити податок на доходи від оренди квартир у рамках реформи житлової політики.Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Мінфін у вересні залучив через ОВДП до бюджету понад 52 мільярди гривень
Міністерство фінансів України у вересні цього року залучило до державного бюджету 52,5 млрд грн в еквіваленті через випуск ОВДП.
Депозити, ОВДП, золото: які умови за ними запропонують банки у жовтні
Банківські депозити та ОВДП залишаються основними інвестиційними інструментами українців. А задля збереження заощаджень від інфляції населення активно вкладається у валюту. Тому розповім, які умови за цими та іншими популярними продуктами запропонують банки у жовтні.
Коментарі