Головне за четвер: Підготовка до продажу держбанків, новий сервіс від Укрпошти та податок на оренду квартир

Де взяти гроші малому підприємцю: які банки реально кредитують ФОПів у 2025 році

Попри складну економічну ситуацію, в Україні продовжує розвиватися бізнес. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, які займаються власною справою без створення юридичної особи. Часто для розвитку своєї справи або закриття поточних потреб ФОПам не вистачає коштів. «Мінфін» дізнався, на яких умовах банки готові кредитувати малий бізнес, і які є пропозиції від держави.

