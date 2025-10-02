Головне за четвер: Підготовка до продажу держбанків, новий сервіс від Укрпошти та податок на оренду квартир

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2025, 20:00

Головне за четвер: Підготовка до продажу держбанків, новий сервіс від Укрпошти та податок на оренду квартир

Головні фінансові новини за четвер, 2 жовтня.

Головні фінансові новини за четвер, 2 жовтня.

Де взяти гроші малому підприємцю: які банки реально кредитують ФОПів у 2025 році

Попри складну економічну ситуацію, в Україні продовжує розвиватися бізнес. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, які займаються власною справою без створення юридичної особи. Часто для розвитку своєї справи або закриття поточних потреб ФОПам не вистачає коштів. «Мінфін» дізнався, на яких умовах банки готові кредитувати малий бізнес, і які є пропозиції від держави.

Уряд розпочинає підготовку до продажу пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку

Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету України, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX

Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX: відтепер отримати відправлення з онлайн-платформи оголошень можна з післяплатою.

Зарплати чиновників перевищують 60 тисяч гривень. В яких відомствах платять найбільше

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають повільніше інфляції.

В Україні пропонують знизити податок на оренду квартир

В Україні пропонують знизити податок на доходи від оренди квартир у рамках реформи житлової політики.Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Мінфін у вересні залучив через ОВДП до бюджету понад 52 мільярди гривень

Міністерство фінансів України у вересні цього року залучило до державного бюджету 52,5 млрд грн в еквіваленті через випуск ОВДП.

Депозити, ОВДП, золото: які умови за ними запропонують банки у жовтні

Банківські депозити та ОВДП залишаються основними інвестиційними інструментами українців. А задля збереження заощаджень від інфляції населення активно вкладається у валюту. Тому розповім, які умови за цими та іншими популярними продуктами запропонують банки у жовтні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами