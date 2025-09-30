Котирування грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE впали мінімум на 2,15% — до $65,65 за барель. Після обіду зниження сповільнилося до 1,64%, котирування відскочили до $65,99 за барель.
30 вересня 2025, 16:30
Ціни на нафту різко впали на побоюваннях зростання видобутку ОПЕК+
Що відбувається
Ринок відіграє новини про плани ОПЕК+ продовжити нарощувати видобуток нафти.
За даними джерел Reuters, на зустрічі цієї неділі альянс оголосить про підвищення видобутку як мінімум на 137 тис. барелів на добу.
ОПЕК+ також обговорить можливість у найближчі три місяці збільшити видобуток на 500 тис. барелів на добу, пише Bloomberg.
