Ціни на нафту різко впали на побоюваннях зростання видобутку ОПЕК+

Котирування грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE впали мінімум на 2,15% — до $65,65 за барель. Після обіду зниження сповільнилося до 1,64%, котирування відскочили до $65,99 за барель.

Що відбувається

Ринок відіграє новини про плани ОПЕК+ продовжити нарощувати видобуток нафти.

За даними джерел Reuters, на зустрічі цієї неділі альянс оголосить про підвищення видобутку як мінімум на 137 тис. барелів на добу.

ОПЕК+ також обговорить можливість у найближчі три місяці збільшити видобуток на 500 тис. барелів на добу, пише Bloomberg.