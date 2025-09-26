Біткоїн та інші криптовалюти продовжили стрімке падіння

Ціна першої криптовалюти стрімко йде вниз. Вчора, 25 вересня, ввечері біткоїн впав до $108 776, проте згодом трохи відіграв свої позиції. Інші криптовалюти також продовжили падіння. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $109 300. За добу актив втратив 2,19%, за тиждень — 6,64%.

Друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum опустилася до $3 925. За останні 24 години просідання становить 2,52%, за 7 днів — 13,58%.

Інші криптовалюти також у червоній зоні. При цьому найбільше за тиждень втратили:

Solana — 20,55%,

Dogecoin — 18,13%,

Cardano — 15,72%,

Ethereum — 13,58%.

Нагадаємо

Вчора, 25 вересня, уранці біткоїн опустився нижче $112 000. Однією з причин падіння курсу криптовалют може бути загроза «шатдауну» — зупинки роботи уряду США, яка ймовірна вже 1 жовтня 2025 року. Це станеться, якщо Конгрес не схвалить законопроєкт про тимчасове фінансування, для чого потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Побоювання щодо економічної нестабільності в США призводять до того, що інвестори стають більш обережними та виводять кошти з ризикованих активів, таких як криптовалюта.