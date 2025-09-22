Multi від Мінфін
22 вересня 2025, 10:56

Трамп прогнозує «шатдаун» уряду США з 1 жовтня

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд, найімовірніше, припинить роботу («піде в шатдаун») з 1 жовтня через глибокі розбіжності між його партією та демократами щодо тимчасового фінансування. Перспектива шатдауну значно зросла після того, як Сенат провалив голосування за конкуруючі плани та розійшовся на перерву до кінця вересня. Про це пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд, найімовірніше, припинить роботу («піде в шатдаун») з 1 жовтня через глибокі розбіжності між його партією та демократами щодо тимчасового фінансування.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть конфлікту: охорона здоров'я проти «чистого» бюджету

Причиною патової ситуації стала вимога демократів включити до будь-якого законопроєкту про тимчасове фінансування додаткові видатки на охорону здоров'я. Зокрема, вони наполягають на постійному продовженні податкових субсидій програми Obamacare та скасуванні скорочення видатків на Medicaid, яке республіканці ухвалили влітку.

Республіканці, зі свого боку, відмовляються від цих вимог і наполягають на ухваленні «чистого» законопроєкту, який просто продовжить фінансування уряду на поточних рівнях до 21 листопада.

Провал у Сенаті та ризик шатдауну

У п'ятницю обидві пропозиції провалили процедурне голосування в Сенаті, не набравши необхідних 60 голосів. Після цього сенатори роз'їхалися до 29 вересня, що залишає вкрай мало часу для пошуку компромісу до кінцевого терміну — 1 жовтня.

Можливі економічні наслідки

Хоча фінансові ринки зазвичай стримано реагують на погрози шатдауну, вважаючи їх політичною риторикою, аналітики зазначають, що цього разу позиції сторін є більш жорсткими. За оцінками Bloomberg Economics, короткостроковий шатдаун матиме обмежений вплив, однак затяжний, тривалістю в місяць, може знизити квартальне зростання ВВП на 0,4 відсоткового пункту.

Що таке «шатдаун» уряду США і як він працює?

«Шатдаун» (Government Shutdown) — це часткове припинення роботи федеральних органів влади США, яке настає, коли Конгрес не може узгодити та ухвалити бюджет на наступний фінансовий рік (який починається 1 жовтня).

Чому це відбувається? На відміну від багатьох країн, законодавство США прямо забороняє державним установам витрачати гроші, які не були виділені Конгресом.

Що відбувається під час шатдауну:

  • «Несуттєві» держслужбовці відправляються у неоплачувану відпустку. Закриваються національні парки, музеї, більшість урядових офісів.
  • «Критично важливі» співробітники (військові, авіадиспетчери, прикордонники, агенти ФБР) зобов'язані продовжувати працювати, але не отримують заробітної плати до завершення шатдауну.
  • Соціальні виплати, як-от пенсії, зазвичай продовжують надходити, але можуть бути затримки.

Шатдаун використовується як потужний інструмент політичного тиску, оскільки партія, яку громадськість звинуватить у припиненні роботи уряду, ризикує зазнати значних репутаційних втрат.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
сторінку переглядають angelvet, penetrator1963 и 8 незареєстрованих відвідувачів.
